Овощи врозь

Основатель холдинга «Белая дача» Виктор Семенов, возглавлявший в конце 1990-х годов Минсельхоз РФ, вышел из проекта по производству картофеля фри, развиваемого в Липецке совместно с голландской LambWeston/Meijer. Эту долю получил экс-гендиректор «Белой дачи» Владимир Цыганов, уступивший господину Семенову свою часть в бизнесе по выпуску салатов и овощей. Раздел активов может облегчить управление разными сегментами.

Бывший гендиректор «Белой дачи» Владимир Цыганов в конце декабря 2020 года выкупил у компании доли в проекте по производству картофеля фри. Это следует из данных ЕГРЮЛ и материалов по итогам собрания акционеров АО «Белая дача». Господин Цыганов получил 25,1% ООО «Лэм Уэстон Белая дача» и 100% ООО «Белая дача Тамбов». Ранее этими долями владела сама «Белая дача». «Лэм Уэстон Белая дача» управляет первым в России предприятием по производству картофеля фри в Липецке. Продукция поставляется в крупнейшие сети быстрого питания, в том числе в McDonald’s. Мощность завода — до 100 тыс. тонн продукции в год. Стоимость проекта — €120 млн. Основной владелец компании с долей 74,9% — голландская LambWeston/Meijer.

Основатель «Белой дачи» Виктор Семенов пояснил “Ъ”, что речь идет о разделе активов, в ходе которого Владимир Цыганов стал совладельцем завода по производству картофеля фри и вышел из капитала АО «Белая дача трейдинг», которому принадлежат предприятия по производству салатов и овощей. Мощность салатных заводов — около 80 тонн готовой продукции в сутки, следует из данных на сайте компании. В результате господин Семенов увеличит свою долю в «Белая дача трейдинг» на 25,01%, до 60%. Оставшиеся доли принадлежат детям бизнесмена. Таким образом, компания станет полностью семейной, уточняет предприниматель. «Мы проработали вместе более 20 лет, и он (Владимир Цыганов.— “Ъ”) пожелал далее двигаться самостоятельно»,— прокомментировал Виктор Семенов причину раздела активов. Он не раскрыл условия раздела активов. Связаться с господином Цыгановым не удалось. В «Лэм Уэстон Белая дача» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова называет производство готовых салатных смесей наиболее рентабельным продовольственным бизнесом «Белой дачи». По ее словам, компания стала фактически первым российским производителем в категории, выиграла от введения в 2014 году продуктового эмбарго, а также падения рубля. Сегодня без существенных инвестиций только за счет выхода в новые регионы «Белая дача» может увеличить объем поставок салатных смесей еще на 15–20%, указывает эксперт.

Знакомый с планами «Лэм Уэстон Белая дача» собеседник “Ъ” отмечает, что, несмотря на приостановку работы во время пандемии COVID-19, акционеры планируют развитие этого бизнеса. По его словам, мощность предприятия решено удвоить, а часть картофеля планируется поставлять на европейские рынки. В ближайшие три-четыре года рынок картофеля фри в России уже может достичь насыщения, а конкуренция сильно ужесточится в том числе за счет запуска новых производств, указывает собеседник “Ъ”. К примеру, ранее канадская McCain учредила в городе Узловая Тульской области ООО «Маккейн Фудс Рус», которое может быть создано под проект завода по выпуску картофеля фри (см. “Ъ” от 26 июня 2020 года).

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отмечает, что разделение активов может облегчить управление и развитие разных направлений бизнеса, которые оба выглядят довольно перспективно. По его словам, потенциал завода по производству картофеля фри действительно зависит в том числе от поставок на европейские рынки, но только при условии, что в самом ЕС нет перепроизводства продукта. Салатные смеси, с другой стороны, также могли быть востребованы на зарубежных рынках, но их экспорт ограничен коротким сроком годности в несколько дней, добавляет господин Глушков.

Анатолий Костырев