Чат с понятыми

Недавно знакомый прислал мне скриншоты из закрытого чата в Telegram. По его словам, в чате столичных студентов нанимают для помощи в оперативной работе. «Нужен один в суд фоткать тома», «нужны двое на осмотр завтра 4 утра», «двое на опись со своими ноутами, писать в лс» — такие сообщения публикуют администраторы Яна и София. На них откликаются желающие заработать 1–3 тыс. руб., выступив понятыми и поставив подписи под протоколом обыска или осмотра. В качестве адреса для сбора нередко упоминается номер дома одного из УВД Москвы.

Сначала я думал, что чат — личная инициатива одного или нескольких следователей. Но когда я начал прозванивать некоторых из более 280 его участников, один из них на условиях анонимности заявил, что сидит в чате уже год и выезжал «поработать» чуть ли не в каждое УВД Москвы. Не берусь судить о законности такой практики, меня она интересует с точки зрения информационной безопасности.

О проблемах известно давно. Например, 3 августа “Ъ” писал об утечке из ГИБДД данных около 1 млн водителей. О том, что полицейские — слабое звено в системе информбезопасности Москвы, говорят и источники, близкие к мэрии. Дело в том, поясняет один из них, что даже продвинутая система защиты не спасет от инсайдера, готового за 30–50 тыс. руб. выгрузить нужную информацию.

История с чатом показывает, что полицейские создают бреши в информбезопасности не только из-за жажды наживы. Причем в этом случае риски есть как раз для самих полицейских, указывает директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов. Например, один из нанятых студентов может взять том уголовного дела, с которым ему поручили поработать, и, скажем, сжечь или отдать заинтересованным лицам. Привлечь его к ответственности будет сложно, ведь официально его даже не было в кабинете следователя.

Наверное, единственный способ не допускать таких ситуаций — жестко отслеживать все действия полицейских, говорит начальник отдела компании «СёрчИнформ» Алексей Дрозд. Для этого, предлагает он, можно установить камеры с системой распознавания лиц, которые будут фиксировать посторонних в отделе. Впрочем, учитывая, что летом 2020 года сами же полицейские слили данные из столичной системы распознавания лиц (см. “Ъ” от 24 сентября), и этот вариант может не стать панацеей.

В самом МВД заявляют, что борются с правонарушениями среди личного состава, в том числе в интернете. Там сообщили, что факты, описанные в этой колонке, будут проверены, а действиям предположительных сотрудников будет дана правовая оценка.