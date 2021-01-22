Соцсети не пускают на улицу

Общественно-политическая суббота в России началась уже в пятницу. 23 января команда оппозиционного политика Алексея Навального намерена провести акции в ряде регионов в поддержку своего лидера, ранее арестованного по требованию ФСИН. Накануне представители государства ясно дали понять, что не допустит несогласованных протестных действий.

В прошедший понедельник федеральный штаб Алексея Навального сообщил, что акции с требованием его освобождения намечены на 23 января в 55 городах. В Москве, например, активисты намерены пройти от Пушкинской площади до Манежной. В Санкт-Петербурге — от Сенатской площади до Гостиного Двора. Соратники оппозиционера не стали согласовывать акции с властями. В некоторых городах местные активисты подали заявки и получили ожидаемый отказ, связанный с ограничениями, введенными для борьбы с эпидемией коронавируса. Так, в Иркутске местные активисты подали заявку на шествие в количестве шести человек, но разрешение не получили. Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков пообещал, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан иностранным агентом) компенсирует штрафы задержанным на акциях 23 января. Отметим, что ранее сторонники Алексея Навального предлагали задержанным на их акциях активистам только юридическую помощь.

Напомним, Алексей Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа 2020 года и позже перевезен в Германию, где лечился от предполагаемого отравления фосфорорганическим ядом из группы «Новичок». 17 января господин Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту в Шереметьево. На следующий день суд арестовал оппозиционера на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Проведение митингов с требованием освободить оппозиционного политика поддержали также Михаил Ходорковский и связанная с ним «Окрытая Россия» и незарегистрированная Либертарианская партия (ЛПР). В поддержку акций в защиту господина Навального выступили Юлия Галямина и другие оппозиционные деятели. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил, что партийцы примут решение об участии в шествиях индивидуально. В пятницу супруга Алексея Навального Юлия подтвердила в соцсетях свое намерение в субботу поддержать мужа.

«Это важно для здоровья и жизни москвичей»

Генпрокуратура сразу после анонсирования мероприятия признала ее незаконной и ориентировала сотрудников правоохранительных органов на пресечение незаконных акций 23 января. Также ведомство потребовало ограничить доступ к сайтам с призывами выйти на эти акции. «Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности»,— сказано в заявлении ведомства. По данным Генпрокуратуры на 21 января, предостережения в связи с призывами к акции 23 января в Москве вынесены 28 гражданам.

Первый замглавы МВД Александр Горовой на коллегии ГУ МВД Москвы подтвердил, что за призывы к участию в акциях в поддержку Навального будут привлекать к административной ответственности. Он не исключил, что буду предприняты попытки «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в РФ по примеру событий в Белоруссии и Киргизии».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает недопустимым проведение незаконных акций 23 января и вовлечение в них несовершеннолетних. Сергей Собянин попросил родителей «не подвергать детей риску». Он призвал горожан воздержаться от участия в несанкционированном митинге и предупредил, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе. «Надо соблюдать ограничения, которые введены в городе,— добавил господин Собянин.— Это важно для здоровья и жизни москвичей».

В Кремле также предупредили, что призывы к участию в несогласованных акциях и участие в них противозаконны. «Совершенно естественно, что звучат предупреждения о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— Позиция может быть только одна — позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях детей». Он добавил, что «акции как таковой нет», но есть «определенные провокаторы, которые призывают к этой акции». «Действия провокаторов нам хорошо понятны и хорошо понятны правоохранительным органам. И принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов»,— заключил господин Песков.

Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил “Ъ”, что президентский совет не станет направлять делегатов в качестве наблюдателей за ходом возможных протестных акций в Москве в субботу из-за возможности «провокаций».

Глава комиссии СПЧ по гражданским свободам Николай Сванидзе в свою очередь пояснил “Ъ”, что таких делегаций совет «традиционно не направляет на несогласованные протесты», а сам господин Сванидзе не пойдет на Пушкинскую «из-за коронавирусных соображений». Вместе с тем, по данным “Ъ”, некоторые члены СПЧ все же намерены присутствовать на Пушкинской площади в субботу.

Нет такой партии

В трех парламентских оппозиционных партиях заявили “Ъ”, что не поддерживают несогласованную акцию, но и не запрещают партийцам участвовать в субботних митингах. «Мы не ожидаем участия коммунистов в этих мероприятиях,— сказал “Ъ” зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин.— У нас 23 января пройдет пленум ЦК КПРФ. Там соберется актив, и мы будем работать по своей программе». Напомним, во вторник лидер компартии Геннадий Зюганов заявил о связях Алексея Навального с иностранными разведками и назвал его «американской игрушкой» и «попом Гапоном». «Никаких писем с запрещающими инструкциями, по крайней мере, на текущий момент у нас нет»,— сообщил “Ъ” заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Шеин. Источник “Ъ” во фракции ЛДПР сказал, что запрета на посещение митинга в поддержку Навального нет, ведь партийцы могут посетить подобное мероприятие с разными целями, например, просто для того, чтобы пообщаться с людьми, узнать их настроения. Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский также осудил действия Алексея Навального, заявив, что тот «ведет антигосударственную линию».

Между тем, в стране началась кампания по противодействию распространению информации о несанкционированных митингах в интернете, предупреждениям о недопустимости нарушения закона и превентивным арестам сторонников Алексея Навального.

Соцсети несут потери

Основным источником информации о субботних митингах стали соцсети. Кроме «ВКонтакте», Facebook и Instagram впервые в России речь идет и о сервисе для распространения коротких видеороликов TikTok, основными пользователями которой являются подростки.

Роскомнадзор (РКН) заявил, что привлечет к ответственности ряд интернет-ресурсов за вовлечение подростков в противоправную деятельность. Ведомство пригрозило составлением протоколов за распространение информации, провоцирующей несовершеннолетних на участие в несанкционированных массовых протестных акциях, которые несут «риски нанесения вреда жизни и здоровью», и потребовало ее удаления. Штрафы могут составить от 800 тыс. до 4 млн руб.

Позже РКН сообщил, что социальная сеть TikTok удалила на основании требования Генпрокуратуры 38% информации, «вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия». «В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер»,— заявили там. В сети «ВКонтакте», отчитался Роскомнадзор, прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, в Instagram — 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях.

«Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

В пятницу стало известно, что «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры начала блокировать группы штабов Алексея Навального, посвященные митингам 23 января. Тогда же партия «Яблоко» заявила, что «Яндекс.Дзен» без объяснения причин заблокировал заявление «Яблока» о завтрашних протестах, опубликованное в официальном аккаунте партии на платформе, хотя оно не содержало призывов к участию в них, а лишь предупредило ее участников о возможных последствиях.

19 января в Ставрополе в сети «ВКонтакте» появилась группа «Свободу Навальному», однако была удалена после того, как к ее администратору наведалась полиция с предупреждением об уголовной ответственности за экстремизм. Сахалинский блогер Андрей Нагорный опубликовал пост о готовящейся акции, но после визита полицейских удалил его и написал опровержение. В Сургуте (ХМАО) в группе сторонников Алексея Навального во «ВКонтакте» были удалены все посты, а администраторы объявили об отмене субботнего шествия. Накануне «ОВД-инфо» сообщал, что бывший администратор группы Александр Кузьминых был задержан сотрудниками ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД. Господин Кузьминых рассказал, что силовики посчитали его организатором акции 23 января.

В пятницу источник ТАСС сообщил, что радиостанцию «Эхо Москвы» могут лишить лицензии «за пропаганду насильственных действий». Алексей Венедиктов заявил “Ъ”, что это сообщение для него является полной неожиданностью: «Я проверил: никаких предписаний ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора, ни от других органов ни сайту, ни радиостанции, ни соцсетям нет. Никаких призывов мы не публиковали». По закону лишить СМИ лицензии можно только через суд.

Молодым там не место

Еще одним способом сократить численность грядущих митингов стала работа с молодежью. Еще 10 лет назад “Ъ” рассказывал, как столичный департамент образования объявлял внеплановые контрольные работы для старшеклассников в дни оппозиционных митингов «За честные выборы» — 10, 17 и 24 декабря 2011 года. В феврале 2012 года чиновники провели Городские дни профориентации, которые также совпали с датами оппозиционных акций.

Минпросвещения на своих страницах в соцсетях опубликовало призыв к родителям: «Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок"».

Минпросвещения заявило, что «никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации», и предложило семьям 23 января провести за «настольными играми и домашним театром».

«Жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности,— предупредила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.— И это отлично известно инициаторам агиткампании! Дети используются в качестве живого щита, за которым кто-то планирует прятаться».

В школах и колледжах страны предупреждения транслировали в родительские чаты. В Москве и области, например, рассылали памятку, подготовленную «Экспертно-консультативным советом родительской общественности». Ее авторы цитируют ст. 31 Конституции о том, что граждане имеют право «собираться мирно и без оружия», и убеждают читателей, что этого никоим образом нельзя делать без согласования с властью. По их мнению, несогласованные митинги «редко проходят мирно и интеллигентно — чаще всего участники, мотивированные речами, иногда алкогольными напитками, отправлялись крушить окрестности». Кроме того, в памятке утверждается, что «силовые методы всегда начинают применять митингующие или провокаторы». В итоге часть столичных школ назначила на субботу контрольные работы.

В Ставропольском крае в школьных рассылках пугали «несанкционированным митингом, на который заманиваются дети», и просили «взять под контроль местонахождение ребенка 23.01 в 14:00». Источник в управлении образования Пятигорска подтвердил:

«Все руководители школ должны рассылать подобные сообщения. Школьников хотят полностью всех предупредить не идти на "эту провокацию", подключены все структуры, включая силовые».

В Волгограде учителя предупреждали в чатах, что спецслужбы будут осуществлять видеосъемку митингов и «все герои будут известны». «Сторонники данного деятеля (имеется в виду Алексей Навальный.— “Ъ”) часто используют подкуп несовершеннолетних, а также провоцируют беспорядки и потасовки»,— утверждалось в рассылке.

Как рассказала “Ъ” мать екатеринбургского десятиклассника, учитель прислал в чат информационный лист с предупреждением: если дети будут участвовать в несанкционированном митинге, их родителям грозит наказание по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Также в листе указано, что школьникам старше 16 лет грозит административная ответственность. «Руководители школ Екатеринбурга, как и надзорные органы, предостерегают родителей обучающихся об участии в несанкционированных мероприятиях и напоминают им об ответственности за поведение несовершеннолетних и безопасности своих детей»,— прокомментировали “Ъ” эту рассылку в департаменте образования Екатеринбурга. В итоге некоторые школы города запланировали в субботу уроки в честь «Дня воинской славы России».

Вечером в пятницу ГСУ СКР объявило о возбуждении уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних «в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни» (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). В сообщении уточнялось, что проверка была проведена по причине «многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников». В заявлении ведомства не назывались конкретные подозреваемые, но упоминались «сторонники Навального», которые «размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях»

«Психоэмоциональное состояние совершенно стабильно»

В четверг в Москве за организацию несанкционированного мероприятия на девять суток арестована пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Тогда же по обвинению в призывах к участию в несанкционированных митингах была задержана юрист ФБК Любовь Соболь. Ее отпустили после составления протокола, на следующий день суд оштрафовал госпожу Соболь на 250 тыс. рублей. В четверг были задержаны сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров и юрист ФБК, гражданин Белоруссии Владлен Лось. МВД предписало ему покинуть Россию до 25 января и запретило въезжать на территорию страны до 27 ноября 2023 года. Его также обвинили в неповиновении полиции и оставили в ОВД на ночь. Журналист Елизавета Нестерова сообщила в Facebook, что 21 января к ней пришли полицейские в поисках координатора московского штаба Олега Степанова, однако еще два дня назад его «вывезли в секретную локацию». Был задержан также адвокат Мансур Гильманов, представляющий интересы Владлена Лося. Господин Гильманов провел ночь в ОВД после того, как его задержал дежурный полицейский, сообщил “Ъ” старший партнер правозащитного проекта «Апология протеста» Александр Передрук.

Были задержаны, оштрафованы или подверглись арестам за организацию незаконных акций представителей штабов Алексея Навального в Омске, Новосибирске, Тюмени, Калининграде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Самаре и Владивостоке. В Архангельске был задержан бывший глава штаба Алексея Навального Андрей Боровиков и экоактивист Юрий Чесноков, а в Уфе — экоактивист Ильгам Янбердин. Волгоградский координатор штаба Алексея Навального Евгений Кочергин и активистка штаба Мария Худоярова были задержаны как свидетели по делу о незаконном обороте наркотиков. У господина Кочергина прошел обыск, изъята компьютерная техника. Позже его обвинили в нарушении установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия. Господина Кочергина арестовали на семь суток.

Глава ФБК Иван Жданов сообщил, что фонд получил предостережение от московского управления Роспотребнадзора о недопустимости нарушения противоэпидемических ограничений, в частности запрета на проведение в Москве массовых мероприятий.

«В правоохранительные органы поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации,— выступил с разъяснениями пресс-центр МВД России.— Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ». Ведомство, отметили там, инициировало проведение доследственной проверки.

В пятницу появилось и обращение Алексея Навального из СИЗО. «На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой,— пишет он в Instagram.— Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта, и внезапный сердечный приступ исключен». Господин Навальный также заверил, что его «психоэмоциональное состояние совершенно стабильно».

Кира Дюрягина, Александр Черных, Анна Васильева, Мария Старикова, корреспондентская сеть “Ъ”