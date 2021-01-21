Бизнес ни начать, ни кончить

По данным ежемесячного мониторинга ЦМАКП банкротств юрлиц, в 2020 году их число «в условиях повышенной неопределенности» сократилось на 19,8% (на 6% год назад). Аналитики и чиновники называют причиной этого мораторий на банкротства — антикризисной меры правительства, действовавшей с апреля 2020 года по 7 января 2021 года. Однозначно оценить макропоследствия снятия моратория аналитики пока не берутся, но катастрофы не ждут — их больше беспокоят двузначные темпы сокращения запуска новых компаний по итогам года.

В ЦМАКП считают, что в 2020 году можно говорить по крайней мере о 2 тыс. юрлиц—потенциальных банкротов, «выпавших» из статистики в результате ограничений на банкротство, из которых порядка 200 — это средний и крупный бизнес (выручка от 800 млн руб. в год): в кризисы число банкротств возрастает, и без ограничений итоги 2020 года должны были как минимум соответствовать данным 2019-го. Глава же ФНС Даниил Егоров на Гайдаровском форуме заявил, что мораторием на банкротства воспользовались более 200 тыс. компаний.

«Неопределенность экономической ситуации могла привести к увеличению числа заявлений кредиторов о признании банкротами испытывающих временные трудности должников. Это мог быть психологический момент. Мораторий позволил снять излишнее напряжение и способствовал сохранению стабильности функционирования бизнеса»,— пояснял замглавы Минэкономики Илья Торосов. «Мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности способствовал снижению числа банкротств в 2020 году»,— соглашается руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. В свою очередь, Владимир Сальников из ЦМАКП отмечает, что проработки моратория, как и обоснований его продления, не было, и «логика снятия моратория 8 января не была обоснована, что лишь поддерживает неопределенность».

По мнению аналитиков центра, неясность дальнейшей траектории банкротств (будет ли волна «выпавших ранее из статистики» банкротов и их контрагентов) сохраняется — неизвестно, сколько споров между защищенными мораторием должниками и их кредиторами было урегулировано досудебно либо с помощью нового механизма судебной рассрочки (утверждение плана реструктуризации даже без согласия кредиторов). «По-видимому, в ближайшее время мы увидим интенсификацию реструктуризации долгов, частичных дефолтов, вплоть до отдельных банкротств. В первую очередь этому будут подвержены экономически неэффективные предприятия, слабые в финансовом отношении и с низким уровнем менеджмента. Если часть этих предприятий уйдет с рынка, для экономики в целом и для промышленности в частности особого беспокойства не произойдет»,— полагает глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ Георгий Остапкович. Впрочем, Владимир Сальников считает, что банкротства вряд ли заметно оздоровят экономику, так как «у нас они специфические»: в отличие от развитых стран в РФ банкротятся мелкие компании, и по сравнению с общим масштабом закрытия предприятий ликвидация по несостоятельности незначительна.

ЦМАКП же беспокоит сальдо закрытий и создания новых компаний: на конец 2020 году число юрлиц в ЕГРЮЛ составило 3,437 млн — на 8,2% ниже, чем в 2019 году. Аналитики называют «тревожным» снижение числа новых компаний в экономике на 24,3%: в 2020 году на одну открытую компанию приходилось 2,3 прекративших деятельность — против 2,1 год назад, хотя прекратили деятельность в 2020 году 549 тыс. компаний — на 16,7% ниже, чем в 2019 году. Основные причины: 1,9% — реорганизация (сохраняется правопреемственность), 12% — ликвидация (включая банкротство) и 85,3% — исключение из ЕГРЮЛ по решению регистратора (например, недействующих юрлиц).

Алексей Шаповалов