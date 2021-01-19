Сбербанк может профинансировать создание еще одного российского лоукостера

Росавиация 20 января проведет совещание, на котором будут обсуждаться перспективы создания нового лоукостера в России, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. По его словам, новый лоукостер может появиться в 2021 или 2022 году. Господин Савельев отметил, что Минтранс ведет переговоры с президентом Сбербанка Германом Грефом по поводу финансирования проекта.

«Мы с президентом Сбербанка, Германом Оскаровичем Грефом, ведем активные переговоры по созданию лоукостера. Он готовится стать одним из крупнейших инвесторов. Кроме Сбербанка мы, наверное, еще пригласим инвесторов — это нормальная конкуренция на рынке»,— сказал господин Савельев ТАСС. По его словам, говорить о проекте лоукостера более предметно можно будет в ближайшие три месяца. Сбербанк или его руководство публично не говорили о проекте.

По мнению господина Савельева, три лоукостера, включая «Победу» (входит в «Аэрофлот»), покроет спрос по всей России. Он сказал, что считает целесообразнее сначала создать лоукостер в Сибири, а только потом — на Дальнем Востоке. «Сложнее стоит вопрос с дальневосточным лоукостером, потому что для лоукостера нужен большой пассажиропоток»,— сказал он. В средней полосе России, по мнению господина Савельева, «мы видим пассажиропоток отдельный для лоукостера».

Ранее, 19 января, газета «Известия» со ссылкой на документы Росавиации сообщала о возможности создания лоукостеров в Сибири и на Дальнем Востоке. Источники издания отмечали, что их самолеты, предположительно, могут базироваться в Калининграде, Челябинске и подмосковном аэропорту Жуковский. На совещание 20 января приглашены представители S7, «Уральских авиалиний», Utair, Red Wings, «Азимута» и «Ямала». Все авиакомпании кроме «Азимута» подтвердили свое участие.

Представитель «Аэрофлота» не приглашен на совещание, так как компания владеет лоукостером «Победа». Как сообщал “Ъ” в январе 2020 года, «Аэрофлот» предлагал создать новый дальневосточный перевозчик на базе своей дочерней компании «Аврора». Его создание планировалось в рамках поручения президента Владимира Путина. Источники «Ведомостей» в мае отмечали, что на его создание планировалось потратить 30 млрд руб. В октябре замдиректора департамента авиапромышленности Минпромторга Анна Панина сообщила, что новую дальневосточную авиакомпанию планируется создать к 2022 году. Отметим, что ни на одном из этапов проекта не указывалось, будет ли новая компания лоукостером.