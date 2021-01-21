Сергей Собянин открывает музеи и детские комнаты

С 22 января в Москве вновь начнут работу музеи, библиотеки, колледжи, спортивные школы и детские развлекательные учреждения, а театры, кино и концертные залы разрешат наполнять наполовину, а не на четверть. Об этом говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина. Послабления градоначальник связывает с «ощутимым» снижением случаев заболевания коронавирусом и числа госпитализаций в Москве.

О послаблении карантинных ограничений говорится в указе №3-УМ (.pdf) столичного мэра. Как пояснил Сергей Собянин в своем блоге:

22 января к «обычному режиму работы» возвращаются колледжи, спортивные и музыкальные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении столичных властей. Транспортные карты учащихся в этой связи в мэрии обещали разблокировать;

В этот же день возобновится работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, а также детских развлекательных центров, включая детские комнаты в торговых центрах. Впрочем, во все эти учреждения предписывают пускать не более 50% посетителей от их максимальной вместимости;

Театрам, концертным залам и кинотеатрам указом градоначальника разрешается продавать не 25% билетов в зале, как было до этого, а половину.

В своем блоге Сергей Собянин называет послабления «возвращением к нормальной жизни» и связывает их со снижением заболеваемости в Москве.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм»,— сообщает градоначальник, говоря о 2–4 тыс. ежедневных случаев заражения COVID-19 в столице.

«Ощутимо снизилась и госпитализация»: по словам мэра, сейчас ежедневно в больницы поступает 1,2–1,3 тыс. человек с коронавирусом против 1,5–1,8 тыс. в «предпраздничные и праздничные дни». Сейчас в больницах лечение от коронавируса проходят, в частности, 11,8 тыс. горожан, что в мэрии называют минимальным показателем с конца ноября 2020 года, говоря о 9 тыс. свободных коек в стационарах.

Наконец, Сергей Собянин упоминает и успехи в вакцинации населения: ее темпы «значительно увеличились», а прививку от COVID-19 получили 220 тыс. москвичей. Речь, видимо, идет о горожанах, получивших лишь первую дозу двухкомпонентной вакцины «Спутник V»: 19 января господин Собянин говорил о 200 тыс. привитых москвичах именно таким образом.

Впрочем, в сравнении с началом декабря темп вакцинации, по расчетам “Ъ”, вырос как минимум десятикратно: если тогда ежедневно прививались около 1,2 тыс. москвичей, то сейчас — в среднем 12 тыс.

«В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения»,— резюмировал градоначальник.

Напомним, что первую порцию послаблений господин Собянин установил сразу после новогодних каникул своим указом от 14 января. Так, с 18 января в школы Москвы вернулись все ученики, а частично действовавший (с октября 2020 года) режим дистанционного обучения был отменен. Это решение столичный мэр называл «очень непростым», так как на тот момент, по его словам, «новогодняя пауза остановила рост заболеваемости», но снижения случаев госпитализаций в стационары не произошло.

Впрочем, другие противовирусные ограничения в Москве продолжают действовать:

дистанционное обучение в вузах продлевается до 6 февраля (в связи с решением Минобрнауки РФ),

сохраняются также требования о 30-процентном переводе сотрудников организаций на режим удаленной работы,

сохраняется «домашний режим» для горожан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Сергей Собянин напомнил, что после получения прививки от COVID-19 транспортные карты пожилых граждан на бесплатный проезд будут разблокированы.

Александр Воронов