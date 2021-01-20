Новостройки пошли в рост

На фоне спроса на первичном рынке жилья в 2020 году на рынок вышло больше нового предложения, чем в предыдущем,— 5 млн кв. м против 4,8 млн кв. м. В декабре наблюдался максимум за последние два года — девелоперы вывели на рынок 773 тыс. кв. м, большинство из которых пришлось на территорию старой Москвы.

Первичный рынок жилой недвижимости в декабре 2020 года пополнился новым предложением на 773 тыс. кв. м, подсчитали в Capital Group. Это максимальное значение поступлений на рынок за последние два года, утверждают аналитики. Таким образом, доля нового предложения в декабре составила около 15% от общего годового объема новых жилых площадей.

В 2020 году девелоперы вывели на рынок больше, чем в предыдущем году: около 5 млн кв. м квартир и апартаментов против 4,8 млн кв. м.

Директор по инвестициям Capital Group Анатолий Романцов отметил, что в январе на рынке жилой недвижимости традиционно наблюдается затишье, поэтому девелоперы предпочитают выводить новые объемы в декабре, чтобы не терять возможность реализации в начале следующего года. Он добавляет, что усиливает тенденцию действие программы льготной ипотеки, ведь застройщик не хочет терять месяц действия поддерживающих спрос мер.

А вот объем предложения новых апартаментов сокращается. С 2018 года на рынок вышло на 20% меньше апартаментов: тогда девелоперы вывели на рынок 422 тыс. кв. м, в 2019-м — 346 тыс. кв. м и 337 тыс. кв. м в 2020 году, привели данные в Capital Group. Неопределенность со статусом апартаментов могла сыграть негативную роль в снижении объема новых проектов, отмечает руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков. Но замедление началось еще до последних новостей по поводу рассмотрения статуса апартаментов, говорит он.

Эксперт связывает это с укрупнением рынка жилой недвижимости в Москве: на рынке новостроек остается меньше компаний, а крупнейшие девелоперы традиционно строят квартиры, а не апартаменты.

Традиционно площадки в пределах МКАД гораздо ликвиднее, чем в Новой Москве. В старых границах Москвы в декабре стартовало 18 новых проектов, подсчитали эксперты Capital Group. Аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов уверен, что проекты в пределах старой Москвы более привлекательны для инвесторов. Это связано с дефицитом качественных площадок и, как следствие, высокой ценой, а также уверенными темпами продаж для проектов в удачной локации, что сокращает сроки реализации проекта и возврата инвестиций, добавляет господин Талалов.

Ярослав Дарусенков говорит, что в Новой Москве проекты крупномасштабны и отличаются длительным сроком реализации, из-за чего новые проекты реализуются редко.

Директор по девелопменту Insolver Никита Евдокимов считает, что ограниченный старт проектов в Новой Москве связан с получением застройщиками градостроительной документации. В Новой Москве документальный оборот еще не выстроен как в старой Москве, что приводит к увеличению срока согласований девелоперами примерно на один-полтора года.

По данным Est-a-Tet, итоговый объем предложения в конце четвертого квартала 2020 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года более чем на 25%. Из-за ограничений и негативных ожиданий, вызванных первой волной пандемии, многие девелоперы перенесли сроки старта с начала года на более поздние периоды, однако с ростом спроса и стабилизацией ситуации вокруг пандемии решили пополнять объемы предложения, напоминает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. Но даже несмотря на большие объемы нового предложения, за второе полугодие произошло серьезное «вымывание» существующего предложения за счет реализованного спроса, добавляет Игорь Талалов. Никита Евдокимов отмечает, что застройщики стремятся «собрать» спрос на жилую недвижимость, пока не закончился срок действия программы льготной ипотеки по 6,5%. Кроме того, цена квадратного метра показала рост во всех сегментах рынка жилья, поэтому девелоперы были также заинтересованы в выводе объектов по максимально возможным для рынка ценам, отмечает госпожа Широкова.

Дарья Андрианова