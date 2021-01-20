Вкладчики сократили депозиты

На фоне уверенного снижения ставок на долговом рынке в 2020 году объем средств на депозитах, накопительных и текущих счетах физических лиц вырос на 1 трлн руб., до 31,5 трлн руб. Это следует из оценки ВТБ. При этом частные лица сокращали размещение средств на срочных депозитах, предпочитая более гибкие в использовании накопительные счета либо потенциально более доходные вложения в инвестиционные инструменты.

Несмотря на заметное снижение ставок в 2020 году, портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физлиц в российских банках увеличился на 1 трлн руб. (3–3,3%) до 31,5 трлн руб., следует из оценки ВТБ. По итогам 2019 года прирост совокупного портфеля вкладов составил 2,09 трлн руб. (или 7,3% до 30,5 трлн руб.).

Вместе с тем объем срочных депозитов физических лиц в российских банках в 2020 году, по оценкам ВТБ, снизился примерно на 10% и составил 20,6–20,7 трлн руб.

В то же время рынок накопительных и текущих счетов (за исключением счетов эскроу) вырос более чем на 40% и превысил 10,6 трлн руб.

За минувший год ключевая ставка ЦБ снизилась на 2 п. п., что повлекло за собой пропорциональное сокращение процентных ставок по срочным депозитам. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках к началу 2021 года составила менее 4,5% годовых. Снижение с декабря 2019 года составило 1,5 п. п. По оценке ВТБ, рынок сбережений был под давлением из-за пандемии, которая усилила экономическую и социальную неопределенность, а также из-за роста курсов иностранных валют по отношению к рублю.

В результате, как отмечает начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, существенно изменилось поведение вкладчиков, которые разделились на несколько основных групп. Так, одни вкладчики активно снимали денежные средства со счетов и переводили их в наличную форму. Другие — увеличили «ликвидность своих сбережений, переведя их со среднесрочных и долгосрочных вкладов на краткосрочные депозиты и накопительные счета», отмечает господин Степочкин.

Накопительные счета немного проигрывают депозитам в доходности, однако средства на них можно использовать в любое время, почти без потери дохода.

Третья группа размещала часть сбережений в потенциально более доходных инструментах фондового рынка — облигациях, акциях, паях инвестфондов.

Итоговых данных от ЦБ еще нет.

На итоги и динамику 2020 года большое значение окажут данные Сбербанка, который занимает наибольшую долю на рынке розничных депозитов (44,9% на начало декабря прошлого года), указал “Ъ” аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Большую роль мог сыграть декабрьский приток в Сбербанке, который превысил приток декабря 2019 года (рост на 6,1%), говорит он (см. “Ъ-Онлайн” от 15 января). «В декабре люди получили деньги и положили их на текущие счета,— полагает он.— Однако насколько пассивные средства банков останутся именно в депозитной базе, пока неясно, поскольку в условиях низких ставок интерес к альтернативным продуктам растет».

Ольга Шерункова