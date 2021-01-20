Суд в Петербурге заблокировал сайты с популярными аниме

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по искам прокуратуры заблокировал ссылки на сайты с популярными аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский гуль» и «Инуяшики» из-за отсутствия на них возрастного ограничения, следует из трансляции заседаний объединенной пресс-службы судов города. Судья Дмитрий Никулин также пообещал вынести частное определение в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева для проверки предоставленной прокуратурой информации об аниме «Аки и Сора» «на соответствие российскому законодательству».

По мнению надзорного ведомства, подкрепленного заключениями экспертов, эти произведения формируют «разрушительный потенциал» и «деструктивное начало». По мнению доктора психологических наук, сотрудника Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Василия Белова, аниме «Инуяшики» «побуждает детей к нетрадиционной сексуальной ориентации», а название «Тетрадь смерти» «формирует интерес к тематике смерти».

Всего по трем искам заблокированными оказались четыре ссылки. Рассмотрение четвертого иска прокуратуры о блокировке ссылок с текстом песни известного рэпера Моргенштерна «Я съел деда» и аниме «Аки и Сора» перенесли на 17 февраля. Судья принял такое решение из-за привлечения в качестве третьих лиц Министерства внутренних дел и Министерства культуры. Манга, по мнению судьи, может не соответствовать требованиям российского законодательства из-за наличия там порнографических сцен. На момент рассмотрения дела Колпинским райсудом ссылка на сайт с текстом песни Моргенштерна была нерабочей.

Представители Роскомнадзора в рассмотрении исковых заявлений не участвовали, но требования прокуратуры поддержали.

Марина Царева, Санкт-Петербург