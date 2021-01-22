Путин предложил снять возрастной ценз для назначаемых президентом чиновников

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о снятии возрастного ценза для госслужащих, которых назначает глава государства. В пояснительной записке говорится, что «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям».

«Законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, названное возрастное ограничение не распространяется»,— говорится в пояснительной записке.

По закону предельный возраст госслужащего — 65 лет. До 70 лет может быть продлен срок службы чиновника, который занимает руководящую должность «высшей группы должностей», отмечается в документе.