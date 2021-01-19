В Москве прожиточный минимум составит 18 029 рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин установил прожиточный минимум в столице на 2021 год, на душу населения он составит 18 029 руб. Постановление опубликовано на сайте мэра.

Прожиточный минимум в Москве составит:

в расчете на душу населения — 18 029 руб.,

для трудоспособного населения — 20 589 руб.,

для пенсионеров — 13 496 руб.,

для детей — 15 582 руб.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума в России на 2021 год в размере 11 653 руб.

Напомним, с 1 января в России изменились методики расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Теперь их значения зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианных дохода и зарплаты. Впервые минимальный размер оплаты труда (12 792 руб.) стал выше прожиточного минимума.

Подробнее о новой методике — в материале “Ъ” «МРОТ без права сокращения».