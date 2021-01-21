Привьют не по паспорту Иммунные сертификаты в России пока не дадут особых прав вакцинировавшимся

Российские чиновники и политики раскритиковали идею введения так называемых ковид-паспортов, которую реализуют власти ряда регионов для создания преференций вакцинировавшимся от коронавируса. Дискриминационной назвал инициативу глава СПЧ Валерий Фадеев. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также указала на возможное нарушение принципа равноправия граждан. В Минздраве “Ъ” сообщили, что не обсуждают вопрос введения подобных документов. Однако власти Башкирии, которые первыми объявили о намерении выдавать привившимся QR-коды, гарантирующие льготы, по-прежнему намерены запустить такой проект в феврале.

«В восприятии людей это такая красная книжечка,— прокомментировала в среду идею ковид-паспортов спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.— Не будет такого и нецелесообразно это делать, разделять людей, давать им разные права исходя из результатов вакцинации». Введение подобного документа не обсуждается, подтвердили “Ъ” в Минздраве. Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что это «не является вопросом региональной повестки». Нет такого вопроса и в повестке Госдумы, заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду отметил, что обсуждение этой темы «осуществляется в рамках экспертной дискуссии», однако единая точка зрения пока не сформирована.

Напомним, 4 января Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о выдаче гражданам РФ, привившимся российской вакциной, сертификатов, которые получили бы международное признание (речь идет о беспрепятственном пересечении границ). Власти ряда регионов решили предложить привитым еще и преференции. Власти Башкирии первыми в России объявили о введении с 5 февраля так называемых антиковидных паспортов. Обладатели таких QR-кодов смогут не соблюдать многие ограничительные мероприятия, а также получат скидки, например, при посещении бассейнов, фитнес-центров или покупке пряжи. Это, считает руководство республики, станет для большей части населения стимулом участвовать в вакцинации. Жителям Сахалинской области будут также выдавать электронные сертификаты, которые, как ранее заявил губернатор Валерий Лимаренко, позволят им не носить маски в общественных местах, а также посещать заведения после 23 часов.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев назвал идею опасной: подобные документы будут дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. По подсчетам главы СПЧ, по объективным причинам в этой категории могут оказаться около 35–40 млн жителей России — это дети, подростки, беременные женщины и онкологические больные, которым введение вакцины пока противопоказано.

«Эпидемия не повод делить людей на чистых и нечистых»,— считает господин Фадеев.

Микробиолог, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов полагает, что в ряде стран, например, в Израиле, где уже привилось 20% населения, подобный документ будет вводиться. «Возможно, называть это паспортом не совсем удачно. Но любой медицинский документ, который дает привившемуся человеку поблажки при пересечении границ или при регистрации в гостинице, может стать позитивной стимуляцией, чтобы вакцинироваться»,— сказал господин Северинов. Он подчеркнул, что только когда 70% населения планеты получит вакцину, человечество сможет победить вирус. Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в данный момент не рекомендует введение паспортов вакцинации для путешественников из-за недостаточного количества вакцины в мире и неполной информации о ее влиянии на распространение вируса.

Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова сказала “Ъ”, что власти республики, несмотря на критику проекта антиковидных паспортов на федеральном уровне, все равно намерены запустить его уже в феврале.

«Этот проект не подразумевает дискриминации,— уточнила она.— Он дает только дополнительные преференции».

«У регионов в целом довольно высокая степень автономии во время ковида,— сказал “Ъ” политолог Михаил Виноградов.— Особой необходимости в федеральном регулировании нет, так как, во-первых, уровень эпидемиологической ситуации в регионах неодинаков, во-вторых, федеральной власти некомфортно брать на себя ответственность, как в марте, за "каникулы" и сопутствовавшие им ограничения, чтобы не ссориться ни с боящимися вируса, ни с ковид-диссидентами». Господин Виноградов также высказал мнение, что в целом идея ковид-паспортов не является «заведомо сомнительной»: «Это добавляет интереса к вакцинации и создает ощущение перспективы выхода из кризиса. Однако голоса критиков были слышны громче — никто не гарантирует, что государство не придумает странные правила их применения. Плюс во многих регионах нужен тест на антитела, а он платный».

Между тем 59% россиян не согласны повторить опыт жителей Башкирии, которым власти намерены выдавать ковид-паспорта. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, проведенного 18–19 января 2021 года среди 1600 респондентов. Противники антиковидных паспортов называют информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне, а практику выдачи такого рода документов дискриминационной, отмечают авторы исследования.

Наталья Костарнова; Дарья Кучеренко, Уфа