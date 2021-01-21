Аппетит приходит во время цены

Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. По данным “Ъ”, Минсельхоз готов применить механизм при дальнейшем росте цен в этой категории. Участники рынка и эксперты предупреждают, что такие меры не всегда работают, и прогнозируют, что зерновой рынок сам стабилизируется после начала действия экспортных пошлин.

Правительство может установить предельный уровень цен на зерно и макаронные изделия. Об этом 20 января заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, сообщил “Ъ” участник встречи. По его словам, Минсельхоз не устраивает, что фермеры сдерживают продажи зерна в ожидании дальнейшего роста цен. По данным «Совэкона», за первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу выросли на 3,5%, до 15,52 тыс. руб. за тонну. Кроме того, чиновников волнует подорожание макаронных изделий. По данным, оглашенным на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%. Если рост продолжится, то стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом, передал собеседник “Ъ” слова госпожи Лут. Конкретные значения она не назвала. В Минсельхозе заявили, что пока рекомендовали властям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.

Соглашения о предельных оптовых и розничных ценах на сахар и подсолнечное масло были подписаны в середине декабря 2020 года, после того как на удорожание продуктов обратил внимание президент Владимир Путин. Предельная отпускная цена масла установлена в 95 руб. за 1 л, розничная — в 110 руб. за 1 л. Показатели для сахара — 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно.

Договоренности должны действовать до конца первого квартала 2021 года, и с работой механизма уже возникали сложности. Так, небольшие и средние торговые сети оказались не готовы платить премию за доставку до магазинов (см. “Ъ” от 14 января). По словам источника “Ъ”, Оксана Лут назвала механизм «плохим», но отметила, что стабилизировать цены в магазинах иначе было невозможно.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько поясняет, что цены на пшеницу в последние недели росли, в том числе из-за ожидания экспортной пошлины.

Так, с 15 февраля на вывоз пшеницы будет установлена пошлина в €25 за тонну, с 1 марта по 30 июня ее размер могут увеличить до €50 за тонну. Глава Минэкономики Максим Решетников также говорил о необходимости ввести с 1 июля долгосрочный механизм расчета пошлин с учетом мировых цен. Подобная «плавающая» пошлина на пшеницу действовала в РФ в 2015–2016 годах, до обнуления ее размер был на уровне 50% таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб. за тонну.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтверждает, что фермеры придерживают зерно, рассчитывая на дальнейший рост цен. Учитывая, что подорожали и компоненты для производства кормов, в том числе шрот, витамины и аминокислоты, закупка зерна по сложившимся ценам для ряда переработчиков может привести к проблеме с оборотными средствами, говорит он. Но господин Юшин ожидает, что после начала действия экспортных пошлин цены на зерно снизятся.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов не понимает, какие могут быть юридические основания для ограничения цен на зерно. «Если государство собирается командно-административными методами загонять участников рынка в какие-то соглашения, аналогичные тем, что есть на рынке сахара и подсолнечного масла, то сделать это будет весьма непросто. В отличие от сахарного рынка и продуктового ритейла, где действует небольшое количество крупных игроков, на зерновом рынке работает около сотни тысяч участников»,— рассказывает он. В том, что призывы Минсельхоза окажут влияние на рынок, эксперт сомневается, но господин Сизов согласен, что цены на зерно в ближайшее время существенно снизятся из-за пошлин.

Крупные производители макаронных изделий «Макфа» и Barilla оперативные комментарии не предоставили. В сети «Верный» заявили, что с начала года цены на макаронные изделия и в закупке, и на полке не повышалась. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магните», «Ленте», Auchan на вопросы не ответили. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов говорит, что попытки регулирования цен не всегда дают хорошие результаты и несут риски ухода с рынка игроков, а альтернативой могла бы стать адресная помощь малоимущим.

Алексей Полухин