Потеплу-поздорову

По данным “Ъ”, один из основных в России инвесторов в возобновляемую энергетику «Фортум» (подконтрольна финской Fortum) предложила правительству заменить неэффективную тепловую генерацию на солнечные и ветряные электростанции. Речь идет о том, чтобы перечислять на строительство ВИЭ по 50 млрд руб. в год, которые сейчас уходят на оплату 34 ГВт профицитных мощностей ТЭС. Для этого зеленые станции придется допустить в конкурентный рынок мощности. По оценкам аналитиков, идея позволит построить около 2 ГВт зеленой генерации, но все равно не изменит топливный баланс в стране.

Гендиректор «Фортума» Александр Чуваев в письме вице-премьеру Александру Новаку от 22 декабря 2020 года (есть у “Ъ”) предложил подумать над новыми мерами поддержки зеленой генерации в России без роста тарифов, чтобы защитить российских экспортеров от нового углеродного налога ЕС (может составить $3–4,8 млрд в год, по оценкам BCG). Топ-менеджер предлагает перераспределить платеж энергорынка за неэффективную генерацию в пользу ВИЭ.

Профицит генмощности в РФ, по оценкам «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы), составляет 34 ГВт, на их содержание требуется более 50 млрд руб. в год, поясняет Александр Чуваев. «Лишние» мощности, как правило, низкоэффективны (например, слабо загружены) и имеют высокие удельные выбросы СО2, пишет он: «При выводе этой генерации высвобождаемые средства могли бы пойти на развитие ВИЭ вне договоров поставки мощности (ДПМ), например, позволив ВИЭ участвовать в долгосрочном конкурентном отборе мощности (КОМ) вместо выводимых из эксплуатации мощностей».

Для этого необходимо разрешить ВИЭ работать на оптовом энергорынке вне ДПМ аналогично тепловой генерации и внедрить механизмы долгосрочной оплаты через КОМ или прямые двусторонние договоры поставки электроэнергии и мощности ВИЭ.

Инвесторы в России строят зеленые электростанции по ДПМ ВИЭ (гарантируют возврат инвестиций через повышенные платежи энергорынка) сроком на 15 лет и с базовой доходностью 12% (при ставке ОФЗ 8,5%). Первый этап программы завершится в 2025 году, второй продлится до 2035 года.

По информации “Ъ”, на текущей неделе в правительстве может пройти совещание по вопросу денежного объема второго этапа поддержки. «Фортум» — один из основных инвесторов в ВИЭ в России, в портфеле компании по ДПМ около 2 ГВт ветряных и 116 МВт солнечных электростанций (СЭС).

Однако существующей программы поддержки через ДПМ ВИЭ недостаточно, поскольку она «кардинальным образом не повлияет на углеродоемкость российской энергосистемы», говорится в письме. До 2035 года в РФ будет введено до 15 ГВт ВИЭ с уровнем производства до 45 млрд кВт•ч, или около 4% от общей выработки РФ, что втрое ниже спроса компаний-экспортеров. Однако кратное увеличение программы ДПМ ВИЭ господин Чуваев считает невозможным, поскольку тогда «конкурентоспособность российской промышленности убьют высокие тарифы, а не углеродные налоги».

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ) поддерживают включение ВИЭ в КОМ. «Мощность ВИЭ, пусть даже с неким корректировочным коэффициентом, точно должна оплачиваться, в том числе вне ДМП. Учет каждого дополнительного гигаватта зеленой генерации в кривой предложения КОМ позволит снизить цену на 2–3%. А возможность получать оплату мощности по истечении ДПМ ВИЭ простимулирует инвесторов еще больше снижать ценовые заявки в рамках отборов по ДПМ»,— заявил “Ъ” директор АРВЭ Алексей Жихарев. Инициатива заинтересовала промышленность. «Предложение отказаться от ДПМ и рассмотреть иные механизмы финансирования ВИЭ без увеличения платежей потребителей заслуживает внимания»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей электроэнергии».

В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что незнакомы с письмом. При этом в регуляторе тоже считают необходимым выработать правила участия ВИЭ в рынке без применения специальных механизмов: в 2030 году заканчиваются первые ДПМ СЭС, и до проведения КОМ на 2030 год необходимо определить возможность и условия участия в отборе солнечной и ветровой генерации. В «Совете рынка» также подчеркивают, что готовы поддерживать конкурентные и недискриминационные принципы участия новых видов генерации в рынке без создания новых механизмов субсидирования — это должно приводить и к повышению экологических характеристик энергетики, и к снижению стоимости электроэнергии. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

50 млрд руб. ежегодных платежей будет достаточно для постройки около 2 ГВт мощности ВИЭ (5% от выводимого объема тепловой генерации), подсчитал Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». По его мнению, это кардинально не изменит топливный баланс в стране. А руководитель направления «Электроэнергетика» центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов констатирует: заменить тепловые мощности на солнце и ветер будет непросто, поскольку ВИЭ зависят от погодных условий и не могут производить тепло.

Полина Смертина