Кризис встретили по одежке

По итогам 2020 года объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. Восстановления после столь глубокого падения в в Fashion Consulting Group (FCG) ожидают только к 2025 году. Ритейлеры отмечают, что могло быть и хуже, в этот кризис им помогли онлайн-продажи. Участники рынка продолжают оптимизацию своих физических магазинов, пытаясь пересмотреть арендные отношения с собственниками помещений.

Коронакризис обрушил в 2020 году рынок российской моды на 25%, до 1,71 трлн руб., говорится в исследовании Fashion Consulting Group (FCG). По пессимистичным прогнозам, российский fashion-рынок вернется к докризисным показателям не ранее 2025 года, по оптимистическому сценарию — к осени 2023 года. Ритейлеры настроены более радужно: в «Стокманн» надеются, что по итогам наступившего года удастся восстановить докризисные продажи, в универмаге «Цветной» — к лету 2021 года.

Падение прибыли ритейлеров еще выше, чем продаж, уверена гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс: «Адаптация к условиям работы в пандемию, инвестиции в различные антикризисные меры и вынужденные скидки привели к обнулению чистой прибыли у многих fashion-компаний, которые испытывали сложности с продажами и до кризиса».

Отсутствие интернет-платформы привело к более чем двухмесячному простою в работе универмага «Цветной» весной, признает его управляющий директор Ирина Рябко: «Из-за этого год к году товарооборот снизился на 19%». В «Стокманн» и Melon Fashion Group (Befree, Love Republic, Zarina и Sela) также говорят о потере значительной доли выручки из-за весеннего карантина. При этом рост онлайн-продаж позволил Melon Fashion достичь положительных показателей год к году.

Онлайн-продажи стали неизбежностью на рынке моды, отмечают в FCG. Так, в минувшем году интернет-торговля в fashion-сегменте выросла на 11%, до 245,2 млрд руб., по итогам этого года рост прогнозируется на уровне 37%, до 335,2 млрд руб. В 2025 году этот показатель может превысить 1 трлн руб., уверены аналитики. У «Спортмастера» доля интернет-продаж год к году выросла в 10 раз. У «Стокманна» онлайн-продажи в структуре выручки выросли до 15%. По предварительным итогам, доля продаж у Melon Fashion Group через маркетплейсы в 2020 году достигла 33% против 20% в 2019 году.

В то же время пандемия, считают аналитики FCG, привела «к размежеванию экономик разных стран, их замыканию внутри себя, закрытию границ и локализации производств». Если задержки с поставками коллекций и были, то незначительные, возражает гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин.

К локализации производства одежды Россия пока не готова, несмотря на разработанную Минпромторгом стратегию развития легкой промышленности, уточняет другой ритейлер: «У нас можно отшивать носки и футболки, но и в этих сегментах происходит агрессивная конкуренция с Узбекистаном».

Продолжительный кризис в отрасли приведет к дальнейшей оптимизации офлайн-точек, уверена директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Количество магазинов женской одежды по состоянию на 1 января 2021 года в городах-миллионниках страны год к году сократилось на 2%, до 24,1 тыс. объектов, подсчитали в 2ГИС по запросу “Ъ”. Количество детских магазинов одежды за год сократилось почти на 5%, до 10,1 тыс. точек. Для сравнения: к 1 января 2020 года количество торговых точек женской и детской одежды выросло почти на 6% и на 0,2% до 24,5 тыс. и 10,7 тыс. точек соответственно.

По словам Анны Лебсак-Клейманс, пандемия также привела к изменению правил в арендных отношениях — ритейлеры стараются перейти на краткосрочную аренду, исключить санкционные пункты из договоров и получить возможность быстрой трансформации пространства под новые условия. При этом, уточняет замдиректора департамента торговой недвижимости Colliers International Борис Маца, размер штрафов для арендаторов остается на уровне 2019 года.

Никита Щуренков