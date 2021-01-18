18 января, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Кризис встретили по одежке

Fashion-рынок сузился на четверть

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 7

По итогам 2020 года объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. Восстановления после столь глубокого падения в в Fashion Consulting Group (FCG) ожидают только к 2025 году. Ритейлеры отмечают, что могло быть и хуже, в этот кризис им помогли онлайн-продажи. Участники рынка продолжают оптимизацию своих физических магазинов, пытаясь пересмотреть арендные отношения с собственниками помещений.


Коронакризис обрушил в 2020 году рынок российской моды на 25%, до 1,71 трлн руб., говорится в исследовании Fashion Consulting Group (FCG). По пессимистичным прогнозам, российский fashion-рынок вернется к докризисным показателям не ранее 2025 года, по оптимистическому сценарию — к осени 2023 года. Ритейлеры настроены более радужно: в «Стокманн» надеются, что по итогам наступившего года удастся восстановить докризисные продажи, в универмаге «Цветной» — к лету 2021 года.

Падение прибыли ритейлеров еще выше, чем продаж, уверена гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс: «Адаптация к условиям работы в пандемию, инвестиции в различные антикризисные меры и вынужденные скидки привели к обнулению чистой прибыли у многих fashion-компаний, которые испытывали сложности с продажами и до кризиса».

Отсутствие интернет-платформы привело к более чем двухмесячному простою в работе универмага «Цветной» весной, признает его управляющий директор Ирина Рябко: «Из-за этого год к году товарооборот снизился на 19%». В «Стокманн» и Melon Fashion Group (Befree, Love Republic, Zarina и Sela) также говорят о потере значительной доли выручки из-за весеннего карантина. При этом рост онлайн-продаж позволил Melon Fashion достичь положительных показателей год к году.

Онлайн-продажи стали неизбежностью на рынке моды, отмечают в FCG. Так, в минувшем году интернет-торговля в fashion-сегменте выросла на 11%, до 245,2 млрд руб., по итогам этого года рост прогнозируется на уровне 37%, до 335,2 млрд руб. В 2025 году этот показатель может превысить 1 трлн руб., уверены аналитики. У «Спортмастера» доля интернет-продаж год к году выросла в 10 раз. У «Стокманна» онлайн-продажи в структуре выручки выросли до 15%. По предварительным итогам, доля продаж у Melon Fashion Group через маркетплейсы в 2020 году достигла 33% против 20% в 2019 году.

В то же время пандемия, считают аналитики FCG, привела «к размежеванию экономик разных стран, их замыканию внутри себя, закрытию границ и локализации производств». Если задержки с поставками коллекций и были, то незначительные, возражает гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин.

К локализации производства одежды Россия пока не готова, несмотря на разработанную Минпромторгом стратегию развития легкой промышленности, уточняет другой ритейлер: «У нас можно отшивать носки и футболки, но и в этих сегментах происходит агрессивная конкуренция с Узбекистаном».

Продолжительный кризис в отрасли приведет к дальнейшей оптимизации офлайн-точек, уверена директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Количество магазинов женской одежды по состоянию на 1 января 2021 года в городах-миллионниках страны год к году сократилось на 2%, до 24,1 тыс. объектов, подсчитали в 2ГИС по запросу “Ъ”. Количество детских магазинов одежды за год сократилось почти на 5%, до 10,1 тыс. точек. Для сравнения: к 1 января 2020 года количество торговых точек женской и детской одежды выросло почти на 6% и на 0,2% до 24,5 тыс. и 10,7 тыс. точек соответственно.

По словам Анны Лебсак-Клейманс, пандемия также привела к изменению правил в арендных отношениях — ритейлеры стараются перейти на краткосрочную аренду, исключить санкционные пункты из договоров и получить возможность быстрой трансформации пространства под новые условия. При этом, уточняет замдиректора департамента торговой недвижимости Colliers International Борис Маца, размер штрафов для арендаторов остается на уровне 2019 года.

Никита Щуренков


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя