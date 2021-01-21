Справедливая, правдивая и патриотичная

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в среду объявили о слиянии. Объединительный съезд запланирован на конец февраля. Новая партия, скорее всего, будет называться «Справедливая Россия — за правду» и сохранит право выдвигать кандидатов без сбора подписей. Часть партийцев амбициозно рассчитывает, что альянс даст им возможность претендовать на второе место по итогам предстоящих выборов в Госдуму, но не исключено, что объединение лишь увеличит шансы на избрание лидеров партий—партнеров СР, которые вместе с Сергеем Мироновым возглавят общефедеральную часть партсписка. Мнения экспертов о слиянии разделились: одни считают новый союз положительным примером кооперации, другие предупреждают, что очень непохожие партии просто «погасят» преимущества друг друга.

Об объединении трех партий лидер «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов сообщил 20 января перед пленарным заседанием Госдумы. «Мы объединяемся, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму. Но не это главное. Главное — изменение всего хода истории в нашей стране. Мы абсолютно убеждены в том, что за 30 лет мы нахлебались всех либеральных идей и рецептов, нахлебались жизни по чужим лекалам. Мы должны идти своей дорогой, своим путем»,— заявил политик. По словам господина Миронова, сам он станет председателем новой партии, а лидеры «За правду» и «Патриотов России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин могут рассчитывать на статус сопредседателей. В четверг СР проведет заседание президиума партии, на котором обсудит предстоящее объединение.

Зампред думской фракции СР Олег Шеин пояснил “Ъ”, что «За правду» и «Патриоты России» должны будут ликвидироваться и войти в СР, которая, скорее всего, изменит название.

Рабочий вариант — «Справедливая Россия — за правду», сообщил депутат. По его словам, объединение пройдет по образцу 2006 года, когда сама СР была создана путем объединения «Родины», Партии жизни и Партии пенсионеров. Двум последним пришлось распуститься, а «Родина» сменила имя на «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь» (позже название сократилось до первых двух слов). Такая процедура позволит новой партии сохранить парламентскую льготу, то есть право выдвигать кандидатов на выборах всех уровней без сбора подписей.

Зампред «патриотов» Надежда Корнеева заявила “Ъ”, что 21 января пройдет заседание центрального политсовета партии, и если новый союз будет одобрен, то «патриоты» действительно самоликвидируются.

«Мы поддерживаем идею объединения левопатриотических сил с момента создания партии. По итогам политсовета мы объявим о своем решении и программных позициях»,— пообещала госпожа Корнеева.

«За правду» тоже планирует провести в четверг заседание по теме объединения. Секретарь ЦК партии Николай Новичков не стал пояснять “Ъ” точную конфигурацию будущего союза: «Главное, чтобы все приняли формальное решение, после которого процесс не будет стопориться». По его мнению, объединяться необходимо, потому что «поодиночке партии не могут претендовать на второе место в Госдуме и дать бой "Единой России" (на выборах в Думу 2016 года СР получила по партспискам 6,2% голосов, "Патриоты России" — 0,6%, а "За правду" была создана в 2020 году и в федеральных выборах пока не участвовала.— “Ъ”)».

“Ъ” уже писал, что на выборах в Госдуму 2021 года лидеры трех объединяемых партий войдут в общефедеральную часть единого партсписка. Эсеры подтверждают, что готовы к такому варианту. «Окончательно согласование этого вопроса предполагается в ближайшее время, но, по моей личной точке зрения, скорее всего, так и будет»,— говорит Олег Шеин. Первый зампред фракции СР Михаил Емельянов тоже считает такой сценарий логичным.

По сведениям “Ъ”, представители «За правду» настаивали на выделении им еще двух мест в общей части списка, но это, по мнению господина Емельянова, лишит региональные отделения стимула к работе в ходе кампании.

Напомним, что в случае преодоления партией пятипроцентного барьера все члены федеральной части списка гарантированно получают мандаты, а прохождение в Думу членов региональных групп зависит от результата партии в каждом регионе. Николай Новичков уверяет, что для его партии главное — «значительное представительство» в списках как равноправных партнеров, а в федеральном или в региональных списках — «вопрос вторичный и регулируемый».

Идею объединения СР с другими партиями поддерживали в администрации президента (АП). Проект «За правду» изначально курировался Кремлем, но на осенних выборах партия смогла провести кандидатов лишь в один региональный парламент из восьми, в которые баллотировалась.

Поэтому, по словам источника “Ъ” в АП, слияние с СР — это единственный шанс Захара Прилепина занять думское кресло.

Стоит отметить, что идеологически сливающиеся партии неоднородны. СР входит в Социнтерн (международная организация социалистических партий), а «За правду» тяготеет к национал-патриотической риторике. Ее представители хвалили сталинскую Конституцию и обещали выйти 23 января на улицы «с целью пресечения антироссийской деятельности "навальнистов"».

По словам Михаила Емельянова, для сглаживания «радикализма» будет создана специальная программная комиссия, которая напишет «респектабельную и взвешенную» программу. Олег Шеин добавляет, что лично войдет в эту структуру. Правда, Николай Новичков о планах по снижению «радикализации» участников объединения не слышал. Он уверен, что у партнеров прилепинцев не может быть претензий к планам по противостоянию сторонникам Алексея Навального на улицах: «Если люди хотят мирно и без оружия где-то собираться, то кто же им может запретить?»

Михаил Емельянов также говорит, что до съезда к коалиции вряд ли присоединятся какие-то другие партии.

Хотя господин Новичков не исключает такой возможности: «Если представители ЛДПР и КПРФ готовы поддержать наши идеологические тезисы, мы готовы к обсуждению».

Директор НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева считает, что у участников союза есть идеологические различия, из-за которых объединение может и не принести его участникам прибавки в голосах. По мнению эксперта, эсерам лучше продолжать отстаивать идеи социальной справедливости, а не сливаться с патриотически-консервативными, охранительными партиями: «Произойдет не то чтобы взаимная аннигиляция, но внутреннее погашение».

Политолог Глеб Кузнецов, напротив, считает объединение «хорошим примером политической кооперации»: «СР нужен приток новой крови и идей, а непарламентским партиям — доступ к организационной структуре СР».

Эксперт полагает, что все участники коалиции по факту находятся на левом политическом поле, а их избиратели — в одной части идеологического спектра.

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко затрудняется оценить перспективы нового проекта: «Я поверю в это объединение только тогда, когда оно состоится и будут решены вопросы стратегии, программы и прочего. У нас любят говорить об объединении, но потом дело доходит до лидерских амбиций».

Андрей Винокуров, Андрей Прах