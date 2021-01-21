Потребкредиты отыграли сезон

Завершение 2020 года оказалось весьма успешным для потребительского кредитования. Объем выдачи в декабре достиг нового максимума — 516,1 млрд руб., превысив показатель предыдущего года на 4%. В первую очередь участники рынка объясняют это традиционным сезонным фактором, тратами граждан перед новогодними праздниками. На 2021 год они также смотрят с оптимизмом: экономика постепенно восстанавливается, у населения остается отложенный спрос на кредитование. Однако эксперты предупреждают, что эпидемиологическая и экономическая ситуация, по крайней мере в начале года, все еще далека от стабильности.

Объем выданных кредитов наличными в РФ в декабре 2020 года превысил 516 млрд руб., что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ, бюро предоставляет и данные Сбербанка). По сравнению с «нековидным» декабрем 2019 года рост составил 4%. Вместе с тем количество кредитов сократилось на 9% и составило 1,46 млн. Средняя сумма кредита выросла, по итогам декабря она также обновила максимум и достигла 355 тыс. руб. По сравнению с прошлогодним декабрем средний чек вырос на 12%.

Таким образом, на этом рынке проявился сезонный фактор, который не помог сегментам автокредитования и ипотеки (см. “Ъ” от 13 и 18 января). На рост в конце года свое влияние оказали отложенный спрос, сезонный фактор предпраздничных распродаж и сниженные процентные ставки со стороны ряда крупнейших игроков, перечисляет начальник управления потребительского кредитования ВТБ Евгений Благинин.

Однако выправить общую ситуацию удачный декабрь не смог. Прошлый год внес существенные коррективы в потребительское поведение, а экономическая нестабильность вынудила банки ужесточать скоринг, отмечают участники рынка. В целом по итогам года было выдано 15 млн потребкредитов на сумму около 5 трлн руб., следует из данных ОКБ. По сравнению с 2019 годом эти показатели оказались ниже на 10% и 1% соответственно.

В условиях ухудшения экономической ситуации и падения доходов, отмечает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский, «люди перешли к модели рационального потребления, стремились снизить уровень кредитной нагрузки на семейные бюджеты», а банки стремились поддержать качество своих активов. «Во втором-третьем кварталах 2020 года насущным вопросом для многих было не оформление новых кредитов, а урегулирование возникшей просрочки по уже имеющимся»,— добавляет господин Благинин.

Директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола отмечает, что наблюдалось перераспределение внутри спроса на кредитные продукты: большей популярностью стали пользоваться кредитные карты, так как с их помощью проще и быстрее восполнять временный дефицит семейного бюджета.

В 2021 году участники рынка рассчитывают на плавное восстановление потребительского кредитования по мере улучшения общей экономической ситуации. «В отсутствие новых потрясений можно ожидать плавного перехода к росту доходов населения, который должен компенсировать прошлогоднее падение. Тогда объемы потребительского кредитования также будут плавно увеличиваться»,— уверен господин Дужинский. Старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин говорит и о возможности смягчения скоринга.

Тем не менее уровень неопределенности на рынке остается достаточно высоким, подчеркивает господин Благинин. Сохраняются ограничения по наиболее востребованным целям кредитования, поясняет эксперт, в частности по туристическим путешествиям за границу и массовым мероприятиям.

Полина Трифонова