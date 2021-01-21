Солдату надолго предписали строгий режим

Срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший в воинской части в Забайкальском крае восьмерых своих сослуживцев и ранивший двоих, приговорен судом к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор выносился на основе вердикта присяжных, признавших подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения, так как трагедия произошла в результате конфликтов со старшими по званию. Решением суда остались недовольны и адвокаты подсудимого, и потерпевшие. Обе стороны заявили, что будут его обжаловать.

Во Втором Восточном окружном военном суде в Чите оглашен приговор солдату Рамилю Шамсутдинову. По решению суда он проведет 24 года и 6 месяцев в колонии строгого режима. Отсчет наказания начинается с 25 октября 2019 года, когда расстрелявший своих сослуживцев срочник был помещен под стражу.

Суд признал Шамсутдинова вменяемым и не находившимся в состоянии аффекта в момент трагедии. Кроме того, были частично удовлетворены иски потерпевших, которые те подали на возмещение морального вреда на общую сумму 28 млн руб. По решению суда родственникам погибших и выжившим Рамиль Шамсутдинов должен будет выплатить 9,8 млн руб. Также с него взысканы затраты в размере около 100 тыс. руб. на проезд и проживание в Чите одной из пострадавших.

«Мы с приговором не согласны и будем обжаловать»,— сказал “Ъ” адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев. Он добавил, что такое решение судьи показало, что суд присяжных в судебной системе не имеет особого значения.

«Присяжные проявили снисхождение. И мы надеялись на более мягкий приговор»,— отметил Руслан Нагиев.

Также он сообщил, что приговор будет обжалован в военном апелляционном суде в Москве.

Недовольны решением суда остались и потерпевшие. Их адвокаты заявили, что оно будет обжаловано после того, как они смогут ознакомиться с текстом приговора. Супруга погибшего капитана Владимира Евсеева после процедуры оглашения заявила журналистам, что «приговор мягкий», а «25 лет — ничто».

«Для нас теперь единственная надежда — пожизненное наказание»,— сказала потерпевшая.

Ранее, во вторник, в ходе судебных прений военный прокурор затребовал в качестве наказания для Рамиля Шамсутдинова 25 лет колонии строгого режима. Гособвинитель заявил, что оснований для смягчения приговора подсудимому нет. Адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев говорил тогда “Ъ”, что это максимальное наказание, возможное в данной ситуации, с учетом того, что присяжные заседатели признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. Сторона защиты тогда выразила надежду на «более мягкое наказание», заявив, что Рамиль Шамсутдинов стал жертвой неуставных отношений, а также указав, что он вину признал и раскаялся.

Сам рядовой на процессе заявлял, что старшие по званию заставляли его учить устав во время, положенное для сна, и угрожали «протереть его лицом ободок унитаза», если он не наведет чистоту в армейском туалете. Пострадавшие попросили суд назначить максимально строгое наказание, а в своих исках указали, что не считают его раскаяния и извинения искренними.

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Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял срочников и офицеров в воинской части, расположенной в поселке Горный в Забайкальском крае. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в убийстве двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, солдат прибыл на территорию комплекса подготовки дежурной смены и пошел к «столу снаряжения магазинов (обойм)». С собой у него был автомат АК-74М. После получения четырех магазинов с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм он начал стрелять сослуживцам в голову, грудь и спину. Восемь военнослужащих погибли, еще двое были тяжело ранены. Свою вину Шамсутдинов признал и объяснил свои действия издевательствами в части.

Екатерина Еременко, Иркутск