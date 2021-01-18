Пандемия урезала авиаперевозки в России вдвое

Пандемия коронавируса сократила вдвое объемы авиапассажирских перевозок в России в 2020 году. Сильнее всего упали перевозки «Аэрофлота» — на 61%, а наименьшее падение показал лоукостер «Победа» — на 12%. Остальные авиакомпании, входящие в топ-5, сократили перевозки на 30–50%. Скорость восстановления отрасли зависит от того, как быстро будут сниматься ограничения на международные полеты. При этом, отмечают эксперты, авиакомпаниям необходимо повысить тарифы на перевозки, чтобы сделать их рентабельными.

Российские авиакомпании по итогам 2020 года обслужили порядка 69,2 млн человек, сообщает Росавиация. Это на 46% меньше, чем в 2019 году, когда был поставлен рекорд в истории современной России по количеству перевезенных пассажиров — 128,1 млн человек.

Таким образом, пандемия коронавируса вернула показатели гражданской авиации на уровень 2011 года, когда было обслужено 64,1 млн человек.

Согласно оперативным данным регулятора, среди топ-5 авиакомпаний РФ за прошлый год наибольшее снижение объемов перевозок показали:

«Аэрофлот» (14,6 млн пассажиров, снижение на 61%), «Россия» (5,7 млн пассажиров, снижение на 51%), «Уральские авиалинии» (5,6 млн пассажиров, снижение на 41%), S7 Airlines (12,3 млн пассажиров, снижение на 31%), «Победа» (9,1 млн человек, снижение на 12%).

В декабре российские авиакомпании перевезли более 5 млн человек (минус 43% к декабрю 2019 года).

S7 Airlines обслужила 1,12 млн пассажиров (минус 14%), «Аэрофлот» — 1,02 млн пассажиров (минус 63%), «Победа» — 856,8 тыс. пассажиров (минус 4%), «Россия» — 324,8 тыс. пассажиров (минус 43%), «Уральские авиалинии» — 287,3 тыс. пассажиров (минус 56%).

Стремительное снижение объемов перевозок началось в марте и достигло дна апреле (–92,1%) и мае (–91,3%) после установления фактического запрета на полеты за рубеж, кроме вывозных и грузовых рейсов, а также после введения карантинных ограничений на территории РФ. Постепенное смягчение ограничений с наступлением летнего сезона, а также переориентация авиакомпаний на внутренние перевозки, в том числе по туристическим направлениям, позволили замедлить падение (см. таблицу).

По прогнозу Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), восстановление основных показателей авиаперевозок до уровня 2019 года ожидается не ранее второй половины 2023 года.

При этом, согласно оценке АЭВТ, за девять месяцев 2020 года операционный убыток авиакомпаний, выполнивших 99% всех пассажирских перевозок, составил около 140 млрд руб. По итогам года этот показатель может достигнуть рекордных 200 млрд руб. (для сравнения, в 2019 году он составлял 35–40 млрд руб., а в 2018 году — 50 млрд руб.).

Период низкого сезона четвертого квартала 2020 года и первого квартала 2021 года также обещает быть тяжелым для перевозчиков, заявляли в АЭВТ. Кроме того, на первый квартал 2021 года приходится значительная часть налоговых платежей, по которым авиакомпании получили отсрочку в 2020 году.

В конце прошлого года правительство РФ продлило до ноября программу субсидирования авиакомпаний, потерявших пассажиров из-за коронавируса. При этом применяемый для расчета субсидии размер расходной ставки увеличился с 365 до 685 руб. за каждого «потерянного» пассажира, но общая сумма субсидий сократилась с 23,4 млрд до 20,95 млрд руб. В декабре 2020 года глава Минфина Антон Силуанов заявил журналистам, что «в следующем году есть в бюджете около 18 млрд руб. на поддержку авиакомпаний, это деньги в рамках общенационального плана». «Поэтому будем направлять в части поддержания летной годности воздушных судов, лизинговых операций, на региональные перевозки»,— добавил он.

Единственным шансом для ускорения восстановления авиаперевозок остается последовательное снятие ограничений на международные полеты, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

Он напомнил, что в 2020 году многие авиакомпании получили определенные послабления со стороны поставщиков услуг и кредиторов, прежде всего лизингодателей. Однако терпение у финансовых институтов не вечное, период льгот закончится, и перевозчикам придется расплачиваться по долгам. Учитывая, что сегодня уровень тарифов на авиаперевозки не обеспечивает их рентабельность, стоимость билетов необходимо повышать. Для этого нужно либо радикально увеличить спрос, что в текущей ситуации не представляется возможным, либо устранить профицит провозных емкостей (сократить парк минимум на 20–30%). «Авиакомпании могут добровольно сократить свои парки воздушных судов, но в этот сценарий верится с трудом. Следовательно, наиболее вероятный исход событий — кому-то из перевозчиков придется покинуть рынок»,— говорит эксперт.

Объемы перевозок пассажиров ГА РФ в январе-декабре 2020 года (млн человек) Месяц 2019 2020 Изменение (%) Январь 8,3 8,9 6,8 Февраль 7,5 8 6,4 Март 8,9 6,4 -28,1 Апрель 9,4 0,7 -92,1 Май 10,9 0,9 -91,3 Июнь 12,6 2,8 -77,4 Июль 14,2 6,8 -52,4 Август 14,4 9,3 -35,4 Сентябрь 12,8 8,8 -31,7 Октябрь 11,1 6,8 -39 Ноябрь 9 4,7 -48 Декабрь 8,9 5 (-43)* открыть таблицу в новом окне *Оперативные данные. Источник: Росавиация.

Евгения Коляда