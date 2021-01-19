Окно размером в шесть лет

Головинский суд Москвы в понедельник вынес решение по делу о разбитом в 2018 году окне офиса «Единой России» в Ховрино, назначив главному фигуранту — аспиранту мехмата МГУ анархисту Азату Мифтахову — шесть лет колонии. Ранее Азата Мифтахова также задерживали по делу об изготовлении взрывного устройства. Его адвокат Светлана Сидоркина сообщила “Ъ”, что намерена обжаловать «огромный срок, который в России могут дать за убийство, но не за разбитое окно». Азат Мифтахов, напомним, вину не признал, в отличие от Елены Горбань и Андрея Ейкина, проходивших по этому делу, суд в понедельник назначил им соответственно четыре и два года условно.

Головинский районный суд приговорил аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии общего режима за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ), фактически полностью удовлетворив требование прокуратуры. Азат Мифтахов, как установил суд, 30 января 2018 года вместе с двумя другими участниками движения «Народная самооборона» разбил окно в офисе «Единой России» в Ховрино и бросил туда дымовую шашку. «Мифтахов, Горбань и Ейкин совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору»,— цитирует ТАСС приговор Головинского суда. Мотивом преступления названа политическая ненависть.

Азат Мифтахов свою вину не признал. Елена Горбань признала вину частично и рассказала, что действительно разбила окно в офисе, но это не было для нее политическим актом.

Андрей Ейкин признал вину полностью. Он сообщил, что в акции приняли участие шесть человек. Дымовую шашку метнул в окно Алексей Кобаидзе, позднее уехавший из страны, а сам Андрей Ейкин снимал акцию на видео. Против Азата Мифтахова обвиняемые не свидетельствовали. Елене Горбань и Андрею Ейкину суд назначил соответственно четыре и два года условно. Адвокат Олег Елисеев, представляющий интересы Андрея Ейкина, сообщил “Ъ”, что защита изначально не рассчитывала на оправдательный приговор даже после признания вины в полном объеме. Он отметил, что среди смягчающих обстоятельств, которые учел суд,— частичное погашение Андреем Ейкиным ущерба и положительные характеристики. Господин Елисеев пока не знает, будет ли обжалован приговор Андрею Ейкину. Напомним, ущерб по делу о разбитом окне был оценен в 48 тыс. руб.

В поле зрения полиции Азат Мифтахов впервые попал в 2017 году в возрасте 24 лет, тогда он находился в компании молодых людей, которые разбили камеру видеонаблюдения на одном из домов на 3-й Тверской-Ямской, а затем распылили перцовый газ в лицо догнавшему их сотруднику полиции. Азат Мифтахов был тогда оштрафован. В начале 2019 года в одном из Telegram-каналов были опубликованы кадры оперативной съемки, свидетельствующие о внимании силовиков к Азату Мифтахову. 1 февраля 2019 года он был задержан по возбужденному 11 января уголовному делу об изготовлении взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ), найденного в лесу в Балашихе — по версии следствия, с его помощью анархисты намеревались взорвать магистральный газопровод. Вместе с Азатом Мифтаховым тогда были задержаны еще 11 человек, впоследствии всех, кроме Азата Мифтахова, отпустили. 2 февраля 2019 года аспирант МГУ сообщил о примененных к нему пытках и вскрыл себе вены; сообщение об избиениях подтвердили посетившие его члены ОНК Москвы. 7 февраля Азата Мифтахова отпустили из отделения полиции, но сразу же задержали по новому уголовному делу о хулиганстве, совершенном группой по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Засекреченный свидетель, который впоследствии скончался, сообщил, что видел анархиста в группе других людей рядом с пострадавшим офисом, и позднее опознал его по «выразительным бровям».

Приговор Азату Мифтахову будет обжалован в Мосгорсуде и оспорен в ЕСПЧ, рассказала “Ъ” его адвокат Светлана Сидоркина. «Срок, безусловно, очень большой, даже если бы он признал вину и действительно участвовал в тех событиях, об этом я заявляла в прениях,— пояснила госпожа Сидоркина.— Суд имеет право назначить такое наказание (максимум по ст. 213 УК РФ в таких случаях составляет семь лет.— “Ъ”), но кто из нас не разбивал окон? Шесть лет лишения свободы дают за убийства (ст. 105 УК РФ предусматривает сроки от шести лет.— “Ъ”)».

В день оглашения приговора у Головинского суда задержали троих активистов. Всего поддержать Азата Мифтахова пришли более двухсот человек, в том числе студенты МГУ.

Ранее в поддержку Азата Мифтахова высказались ученые из разных стран, в частности философ Ноам Хомский и ряд математиков из США, Канады и Европы, которые призвали коллег бойкотировать Международный математический конгресс в Санкт-Петербурге, намеченный на 2022 год. Среди причин бойкота наряду с присоединением Крыма к России в 2014 году и дискриминацией ЛГБТ было названо и дело в отношении Азата Мифтахова как пример политических репрессий в РФ. Письмо с просьбой освободить математика из-под стражи подписали 2,5 тыс. ученых, студентов и аспирантов, 54 ученых из РАН поставили свои подписи под обращением к суду с просьбой освободить Азата Мифтахова. За время, проведенное им под стражей, опубликованы статья в журнале РАН, в которой Азат Мифтахов участвовал как соавтор, и препринт его научной статьи на сайте Корнелльского университета (США).

Юлия Костенко, Мария Старикова