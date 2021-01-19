Окно размером в шесть лет

Головинский суд Москвы в понедельник вынес решение по делу о разбитом в 2018 году окне офиса «Единой России» в Ховрино, назначив главному фигуранту — аспиранту мехмата МГУ анархисту Азату Мифтахову — шесть лет колонии. Ранее Азата Мифтахова также задерживали по делу об изготовлении взрывного устройства. Его адвокат Светлана Сидоркина сообщила “Ъ”, что намерена обжаловать «огромный срок, который в России могут дать за убийство, но не за разбитое окно». Азат Мифтахов, напомним, вину не признал, в отличие от Елены Горбань и Андрея Ейкина, проходивших по этому делу, суд в понедельник назначил им соответственно четыре и два года условно.
Головинский районный суд приговорил аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии общего режима за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ), фактически полностью удовлетворив требование прокуратуры. Азат Мифтахов, как установил суд, 30 января 2018 года вместе с двумя другими участниками движения «Народная самооборона» разбил окно в офисе «Единой России» в Ховрино и бросил туда дымовую шашку. «Мифтахов, Горбань и Ейкин совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору»,— цитирует ТАСС приговор Головинского суда. Мотивом преступления названа политическая ненависть.
Андрей Ейкин признал вину полностью. Он сообщил, что в акции приняли участие шесть человек. Дымовую шашку метнул в окно Алексей Кобаидзе, позднее уехавший из страны, а сам Андрей Ейкин снимал акцию на видео. Против Азата Мифтахова обвиняемые не свидетельствовали. Елене Горбань и Андрею Ейкину суд назначил соответственно четыре и два года условно. Адвокат Олег Елисеев, представляющий интересы Андрея Ейкина, сообщил “Ъ”, что защита изначально не рассчитывала на оправдательный приговор даже после признания вины в полном объеме. Он отметил, что среди смягчающих обстоятельств, которые учел суд,— частичное погашение Андреем Ейкиным ущерба и положительные характеристики. Господин Елисеев пока не знает, будет ли обжалован приговор Андрею Ейкину. Напомним, ущерб по делу о разбитом окне был оценен в 48 тыс. руб.
В поле зрения полиции Азат Мифтахов впервые попал в 2017 году в возрасте 24 лет, тогда он находился в компании молодых людей, которые разбили камеру видеонаблюдения на одном из домов на 3-й Тверской-Ямской, а затем распылили перцовый газ в лицо догнавшему их сотруднику полиции. Азат Мифтахов был тогда оштрафован. В начале 2019 года в одном из Telegram-каналов были опубликованы кадры оперативной съемки, свидетельствующие о внимании силовиков к Азату Мифтахову. 1 февраля 2019 года он был задержан по возбужденному 11 января уголовному делу об изготовлении взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ), найденного в лесу в Балашихе — по версии следствия, с его помощью анархисты намеревались взорвать магистральный газопровод. Вместе с Азатом Мифтаховым тогда были задержаны еще 11 человек, впоследствии всех, кроме Азата Мифтахова, отпустили. 2 февраля 2019 года аспирант МГУ сообщил о примененных к нему пытках и вскрыл себе вены; сообщение об избиениях подтвердили посетившие его члены ОНК Москвы. 7 февраля Азата Мифтахова отпустили из отделения полиции, но сразу же задержали по новому уголовному делу о хулиганстве, совершенном группой по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Засекреченный свидетель, который впоследствии скончался, сообщил, что видел анархиста в группе других людей рядом с пострадавшим офисом, и позднее опознал его по «выразительным бровям».
Приговор Азату Мифтахову будет обжалован в Мосгорсуде и оспорен в ЕСПЧ, рассказала “Ъ” его адвокат Светлана Сидоркина. «Срок, безусловно, очень большой, даже если бы он признал вину и действительно участвовал в тех событиях, об этом я заявляла в прениях,— пояснила госпожа Сидоркина.— Суд имеет право назначить такое наказание (максимум по ст. 213 УК РФ в таких случаях составляет семь лет.— “Ъ”), но кто из нас не разбивал окон? Шесть лет лишения свободы дают за убийства (ст. 105 УК РФ предусматривает сроки от шести лет.— “Ъ”)».
Ранее в поддержку Азата Мифтахова высказались ученые из разных стран, в частности философ Ноам Хомский и ряд математиков из США, Канады и Европы, которые призвали коллег бойкотировать Международный математический конгресс в Санкт-Петербурге, намеченный на 2022 год. Среди причин бойкота наряду с присоединением Крыма к России в 2014 году и дискриминацией ЛГБТ было названо и дело в отношении Азата Мифтахова как пример политических репрессий в РФ. Письмо с просьбой освободить математика из-под стражи подписали 2,5 тыс. ученых, студентов и аспирантов, 54 ученых из РАН поставили свои подписи под обращением к суду с просьбой освободить Азата Мифтахова. За время, проведенное им под стражей, опубликованы статья в журнале РАН, в которой Азат Мифтахов участвовал как соавтор, и препринт его научной статьи на сайте Корнелльского университета (США).