СКР возбудил уголовное дело из-за призывов к участию в акции 23 января

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они запланированы в крупных городах России на 23 января. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело было возбуждено после обращений «различных объединений родителей российских школьников». В то же время МВД организовал доследственную проверку в связи с организацией провокаций руководителями штабов Алексея Навального, а Генпрокуратура предупредила, что участников акций может ждать уголовное наказание.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей)»,— заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, МВД России инициировало проведение доследственной проверки в связи с организацией провокаций руководителями штабов Алексея Навального. В пресс-центре министерства заявили, что они получили «указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах».

В МВД отметили, что в TikTok были размещены видеоролики с молодыми людьми в форме сотрудников правоохранительных органов, которые заявляли о поддержке несанкционированных акций и нежелании продолжать службу в органах внутренних дел. «Данные видеоролики являются постановочными и носят фейковый характер. Их участники не имеют отношения к органам внутренних дел. Некоторые из них уже принесли извинения, которые вы наверняка видели в соцсетях»,— заявили в ведомстве.

Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что действия участников акции 23 января могут быть квалифицированы по статье УК «массовые беспорядки». «Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки)»,— сказал он в эфире «России 24». Он также отметил, что вовлечение несовершеннолетних в участие в несогласованной акции может классифицироваться по статьям УК как «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Напомним, Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. За многократные нарушения политиком условного срока по делу «Ив Роше» правоохранители хотят заменить его на реальный. 22 января, за день до запланированных протестов, пресс-секретаря господина Навального Киру Ярмыш арестовали по делу о призывах к несанкционированной акции, а юриста ФБК Любовь Соболь — оштрафовали на 250 тыс. руб.

О подготовке властей к субботним протестам — в материале “Ъ FM” «Силовики готовятся к митингам».