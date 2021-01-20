В России могут ввести уголовную ответственность за неуплату ряда пошлин

Минфин России разработал законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за неуплату специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст документа.

Поправки предлагается внести в статью об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Сейчас она предусматривает ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. Проектом предлагается ввести аналогичную уголовную ответственность за уклонение от уплаты пошлин Таможенного союза в крупном (более 2 млн руб.) и особо крупном (6 млн руб.) размерах.

По мнению разработчика проекта закона, «в законодательстве РФ отсутствуют положения, которые бы предусматривали ответственность за уклонение от уплаты пошлин». В то же время на 1 мая 2020 года таможенные органы сообщали о неуплате пошли на более чем 150 млн руб., отмечается в пояснительной записке. Ведомство отметило, что в законодательстве других стран ЕАЭС (Армении и Казахстана) уголовная ответственность за указанное деяние предусмотрена, а в Белоруссии данный вопрос прорабатывается.