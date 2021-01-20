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Фото: Alex Brandon / AP

Трамп пообещал вернуться «тем или иным способом»

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания покинули Белый дом. Сегодня после инаугурации туда въедет новый глава государства Джо Байден.

Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Трансляцию вел телеканал CNN.

Дональд Трамп направился на авиабазу Эндрюс, где выступил с прощальной речью. В ней он особое внимание уделил своей семье и детям. «Их жизнь могла бы быть намного легче, но они проделали великолепную работу». Первую леди он назвал «женщиной великого изящества, красоты и достоинства». Мелания, поднявшись на сцену, сказала: «Быть вашей первой леди было для меня величайшей честью».

Господин Трамп пожелал администрации Джо Байдена успехов и удачи. Кроме того, политик заявил: «Тем или иным способом мы вернемся».

После церемонии пара улетела в резиденцию господина Трампа Мар-а-Ларго во Флориде.

Инаугурация Джо Байдена пройдет сегодня, 20 января, примерно в 20:00 мск (полдень по местному времени). Дональд Трамп нарушил 150-летнюю традицию и отказался присутствовать на церемонии.

О последних днях президентства Трампа — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».

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