РФПИ заключил контракт на поставку вакцины «Спутник V» в Венгрию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Венгрия заключили контракт на поставку российской вакцины «Спутник V», сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Венгрия первой из стран ЕС одобрила применение препарата.

«РФПИ и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию»,— сказал господин Мурашко по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто (цитата по ТАСС). Господин Сийярто сообщил, что вакцину поставят в три этапа. Сроки поставок не приводятся.

Ранее регулятор Венгрии одобрил применение российской вакцины. Но для использования препарата также необходимо одобрение общеевропейского регулятора. Россия подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств на регистрацию «Спутника V». Научная экспертиза может начаться в феврале.

В Венгрии зарегистрировано 355,7 тыс. заражений коронавирусом. Умерли 11,2 тыс. человек.

О начале регистрации российской вакцины в странах ЕС — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».