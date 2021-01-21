В «Детский мир» заходят из «Полюса»

Гендиректор и старший вице-президент крупнейшего российского производителя золота «Полюс» Саида Керимова Павел Грачев и Михаил Стискин станут акционерами «Детского мира». Они получат 80% в компании, которая недавно стала владеть 25% акций сети.

У Altus Capital, который в конце прошлого года выкупил с рынка 25% акций «Детского мира», появятся партнеры в сделке. По словам представителя фонда, крупнейшими акционерами Gulf Investments Ltd, через который Altus Capital владеет 25% сети, станут гендиректор крупнейшего в РФ производителя золота «Полюс» Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин. Знакомый с условиями сделки источник “Ъ” сообщил, что они получат 80% Gulf Investments, а их участие было предусмотрено изначальными договоренностями.

В «Детском мире» от комментариев отказались, “Ъ” направил вопросы в «Полюс».

«Детский мир» — крупнейший в стране продавец детских товаров в России. На конец прошлого года сеть управляла 832 магазинами в России, Казахстане и Беларуси, а также 20 магазинами товаров для животных «Зоозавр». Выручка группы в 2020 году выросла на 11%, до 142,9 млрд руб. год к году. Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети в России и Казахстане увеличились на 3,9%.

Altus Capital основан в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd Оксаной Кучурой и Дмитрием Кленовым. Специализируется на прямых инвестициях в быстрорастущие компании, средний инвестиционный горизонт — от года до пяти лет. Ориентирован на проекты из России и стран СНГ. В числе других активов Altus Capital — доля в аптечной сети «36,6».

Крупнейший акционер «Полюса» с долей в 77,15% — компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов, сын бизнесмена Сулеймана Керимова.

О том, что структуры семьи Сулеймана Керимова интересовались «Детским миром», источники “Ъ” говорили еще в 2018 году, когда покупателей на свой пакет искала «Система».

Но тогда переговоры успехом не завершились.

До сентября 2020 года основными акционерами «Детского мира» были АФК «Система» Владимира Евтушенкова и РКИФ (создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation). После их выхода из капитала «Детский мир» стал первой в РФ компанией со 100% акций в свободном обращении. В конце ноября Altus Capital объявил о направлении приглашения акционерам «Детского мира» продать до 220,961 млн бумаг по 160 руб. за акцию. Всего фонд планировал приобрести до 29,9% капитала компании, но в результате собрал 25%, на что могло потребоваться 29,56 млрд руб. В Altus добавили, что Gulf Investments направит в Федеральную антимонопольную службу новое ходатайство для получения предварительного согласия на увеличение пакета до 29,9%.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что топ-менеджеры «Полюса» в данном случае выглядят как финансовые инвесторы, которые скорее всего не станут вмешиваться в управление и предпочтут сохранить стратегию развития «Детского мира».

«Для менеджмента это хорошая новость»,— отмечает он. По словам аналитика, если новые акционеры действительно окажутся финансовыми инвесторами, то увеличивать свой пакет выше 29,9% вряд ли станут.

Анатолий Костырев