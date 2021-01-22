Бюджет освоил коронакризис

Федеральный бюджет 2020 года закрыт с дефицитом в 4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП, сообщил в четверг Минфин. Относительно размера экономики это почти столько же, сколько было в кризисном 2016 году, и меньше показателя тяжелых для бюджета 2009–2010 годов. Из-за падения нефтяных цен и снижения деловой активности доходов в 2020 году поступило на 1,9 трлн руб. меньше, чем планировалось. Подстегнутые же пандемией расходы выросли в сравнении с планом сразу на 3,3 трлн руб. Коронакризис заставил Минфин отойти от «бюджетного правила», ранее внедренного ради сдерживания трат и накопления резервов. К консервативной политике ведомство по окончании периода «мягкости» намерено вернуться в 2022 году.

При доходах в 18,72 трлн руб. расходы 2020 года составили 22,82 трлн руб., сообщил в четверг Минфин. Получившийся дефицит в 4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП, был закрыт в основном масштабными заимствованиями, объем которых отклонился от плана в 2,6 раза. Привлекались для финансирования дефицита и накопления Фонда национального благосостояния (ФНБ), но в гораздо меньшем объеме. Как пояснил Минфин, в августе—декабре на эти цели из фонда было потрачено 290 млрд руб. Впрочем, на деле из ФНБ на текущие расходы было потрачено еще 1,1 трлн руб., взятых из фонда в апреле для покупки правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ (см. “Ъ” от 18 мая).

Отметим, что с учетом масштаба проблем, с которым столкнулись власти, итог 2020 года выглядит вполне достойным. В рублях дефицит госказны действительно является рекордным, но в более адекватных при сравнениях процентах к ВВП отрыв доходов от расходов не кажется катастрофическим.

3,8% — это примерно столько же, сколько было в кризисном 2016 году (3,4% ВВП), и заметно меньше показателя тяжелого для бюджета 2009 года (6% ВВП) с его глобальным кризисом.

Итоговые доходы-2020 ниже заложенных в законе на 9,1% (на 1,9 трлн руб.). При этом весь недобор случился по линии нефтегазовых поступлений — их собрано на 5,24 трлн руб. при плане 7,52 трлн руб. (уровень исполнения — 70%). Объясняется это обвалом нефтяных цен, который рынок испытал в минувшем году. Напомним, в марте прежнее соглашение ОПЕК+ развалилось, и в апреле средняя цена барреля Urals упала до $18,2. С заключением нового соглашения цены несколько восстановились, и средняя стоимость российской нефти в 2020 году составила $41,7 за баррель. Это более чем на четверть ниже ранее заложенных в бюджет 2020 года $57 за баррель, так что падение нефтегазовых доходов получилось вполне сопоставимым.

Ненефтегазовых же доходов (13,49 трлн руб.) поступило на 3% больше запланированного (с учетом сделки с акциями Сбербанка).

Как пояснил в четверг глава Минфина Антон Силуанов, исполнение доходов оказалось лучше ожидаемого в первую очередь благодаря оборотным налогам — НДС, импортным пошлинам и акцизам.

Поступления НДС в четвертом квартале выросли более чем на 15% в годовом выражении после снижения во втором-третьем, что, по словам министра, отражает восстановление потребительского спроса во втором полугодии.

Что же касается расходов в 22,82 трлн руб., то в 2020 году они получились на 16% (на 3,3 трлн руб.) выше запланированных и более чем на четверть превзошли уровень 2019 года. «По показателю прироста расходов Россия входит в топ-5 стран группы "большой двадцатки"»,— пояснил в четверг Антон Силуанов. Такая мягкость бюджетной политики была вызвана масштабной господдержкой в период пандемии и отчасти распространится и на этот год. К обычной бюджетной политике (в частности, к «бюджетному правилу»), напомнил Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, правительство намерено вернуться к 2022 году.

Вадим Вислогузов