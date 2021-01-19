Выгодное антитело

Власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные паспорта. С 5 февраля специальные QR-коды получат жители республики, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию от вируса. Их обладатели получат скидки, например, при посещении бассейнов, фитнес-центров или покупке пряжи. В Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку. Инфекционисты полагают, что ослаблять меры безопасности неразумно из-за недостатка достоверной информации о том, как долго у вакцинировавшихся сохраняется иммунитет. Против «зеленых паспортов» выступает и ВОЗ.

«Получить их ("антиковидные" паспорта.— “Ъ”) смогут те, кто имеет антитела — то есть переболели ковидом или вакцинировались,— написал в Facebook глава Башкирии Радий Хабиров.— Это позволит нам снять с наших жителей много ограничений. Например, в рамках режима самоизоляции люди старше 65 лет смогут ходить в магазины, посещать театры и так далее. Кстати, при наличии антиковидного паспорта мы сможем наполнять залы (концертные.— “Ъ”) и больше положенных 30%». Руководитель администрации главы республики Александр Сидякин добавил, что получить специальный QR-код можно будет после вакцинации или анализов крови на наличие антител: минздрав Башкирии автоматически перешлет код в личный кабинет гражданина на сайте госуслуг, его можно будет сохранить на телефоне или распечатать.

По данным “Ъ”, для обладателей «антиковидных» паспортов будут предусмотрены различные преференции.

Например, скидки на услуги санаторно-курортных учреждений, гостиниц или бронирование туров по республике у региональных операторов. Кроме того, владельцы «антиковидных» паспортов могут рассчитывать на 30-процентную скидку при посещении госучреждений культуры республики в течение года, а также на 20-процентную скидку на экскурсию по Уфе на двухэтажном автобусе ZurBus, 10-процентную скидку на абонементы в бассейны «Нефтяник» и Центр спортивной подготовки имени Баталовой. Кроме того, 10% скидки готовы предоставить пять республиканских фитнес-клубов, стерлитамакский предприниматель Елена Митькина (на ткани, пряжу, швейную фурнитуру) и так далее.

Как рассказал “Ъ” собеседник, близкий к администрации главы Башкирии, список предприятий, предоставляющих скидки обладателям «антиковидных» паспортов, будет пополняться. «Особенно это касается предприятий, находящихся в орбите нашего влияния,— отметил он.— Впрочем, и частные предприниматели, особенно из сферы развлечений, готовы присоединиться к проекту, купить оборудование для считывания QR-кодов и предоставить скидку обладателям "антиковидных" паспортов». Власти предусмотрели в качестве бонуса предоставление педагогическим работникам дополнительных трех выходных дней, возможность родителям присутствовать на общешкольных и дошкольных мероприятиях.

Руководителям учреждений и предприятий рекомендовано премировать всех без исключения сотрудников в случае вакцинирования от коронавируса более 70% коллектива.

Стоит отметить, что на ношение масок в общественных местах «антиковидный» паспорт не повлияет — его обладатели по-прежнему будут обязаны носить средства защиты.

Опрошенные “Ъ” руководители уфимских развлекательных комплексов с воодушевлением восприняли инициативу властей региона. «Мы поддерживаем и готовы предоставлять скидку обладателям "антиковидных" паспортов, правда, пока не решили какую,— заявил управляющий развлекательного комплекса MusicHall 27 Кирилл Шишов.— Дело в том, что пока непонятен механизм считывания QR-кодов и неизвестно, будут ли изменены ограничения на работу развлекательных учреждений». Его поддерживает директор развлекательного комплекса «Огни Уфы» Сергей Миролюбов. «Мы готовы предоставлять скидки, если необходимо, купить оборудование,— заявил он.— Мы с марта не проводили в концертном зале массовых мероприятий и давно ждали подобного решения. Надеюсь, так поступят власти других регионов: артисты при планировании туров предпочитают объезжать сразу несколько площадок».

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова полагает, что Башкирия может стать пилотным регионом для внедрения «антиковидных» паспортов. «И дальше, уже взвесив все плюсы и минусы, можно было бы принимать решения в других субъектах РФ, безусловно, посоветовавшись с общественностью, с жителями и так далее»,— заявила сенатор ТАСС.

На прошлой неделе сахалинский губернатор Валерий Лимаренко заявил, что всем привитым от коронавируса жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджи, которые позволят им не носить маски в общественных местах, а также посещать заведения после 23 часов. В пресс-службе правительства Ленинградской области сказали “Ъ”, что не исключают возможности введения подобных преференций. «Портал госуслуг готовится к выдаче паспортов после проведения вакцинации от COVID-19, однако в настоящее время не определены нормативные действия такого паспорта, и его выдача не является обязательной»,— сообщили “Ъ” в оперштабе Ростовской области. Столичные власти ранее сообщили, что для привившихся также «может быть рассмотрен» вопрос преференций. При этом мэр Сергей Собянин объявил, что москвичам старшего возраста, студентам и людям с хроническими заболеваниями, сделавшим прививку от COVID-19, автоматически разблокируют социальные карты для бесплатного и льготного проезда в транспорте.

О необходимости документально подтверждать факт вакцинации в конце прошлого года говорил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Как и обещал министр, с 1 января на портале госуслуг заработал сервис, позволяющий в автоматическом режиме получить паспорт вакцинации. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил агентству «Интерфакс», что пока речь идет о прививке от коронавируса. А 4 января президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о выдаче гражданам РФ, привившимся российской вакциной, сертификатов, которые получили бы международное признание (речь идет о беспрепятственном пересечении границ). О создании похожих «зеленых паспортов» уже объявили власти Израиля и Венгрии.

При этом целесообразность послаблений для привившихся вызывает ряд вопросов. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко и директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заочно поспорили о необходимости носить маски тем, кто вакцинировался «Спутником V».

Господин Гинцбург поддержал идею создания международных сертификатов и предложил предусмотреть, что их обладатели, у которых подтвержден высокий уровень иммунитета к коронавирусу, могут обходиться без индивидуальных средств защиты.

Это идет вразрез с официальной позицией Минздрава: в ведомстве считают, что вакцинировавшимся следует носить маски, чтобы не заразить других.

Пока привившийся не знает, какое количество у него антител, он не должен пренебрегать средствами защиты, уверена главный инфекционист клиники МЕДСИ Ирина Шестакова. По ее словам, в случае с российской вакциной «Спутник V» это будет понятно примерно через полтора месяца после первого укола: если иммунный ответ высокий, человек становится практически безопасным для окружающих. «Если человек имел прямой контакт с выделителем вируса, вирус действительно может попасть на слизистые оболочки, но при достаточном количестве антител, как правило, долго там не задерживается»,— считает инфекционист, которая является сторонником выдачи «зеленых паспортов».

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Инфекционист, главврач медцентра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков, напротив, считает идею вредной: это может снизить бдительность граждан и спровоцировать более активную передачу инфекции. «Получив документ, люди посчитают, что якобы не опасны, будут нарушать социальную дистанцию и не носить маски, хотя мы не знаем, сколько на самом деле действует вакцина, у нас нет таких исследований»,— сказал “Ъ” господин Тимаков.

Отметим, ранее Всемирная организация здравоохранения также выступала против введения иммунных паспортов.

Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции «пока неизвестно», а доступ к вакцинам «слишком ограничен», комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендовал руководителям стран не требовать доказательств о прохождении вакцинации от туристов.

Наталья Костарнова, корсеть “Ъ”