Роналду забил самое большое количество голов в официальных матчах в истории футбола

Португалец, форвард итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду вышел на первое место по голам в официальных матчах в истории футбола. Он забил 760-й мяч в матче за Суперкубок Италии против «Наполи».

35-летний футболист обогнал по количеству мячей Йозефа Бицана — игрока сборных Австрии и Чехословакии, который играл до 1950-х годов. Пеле за всю карьеру забил 757 мячей.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и победитель Лиги наций. Он играет за «Ювентус» с 2018 года. До этого он выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг».

Об успехах Роналду — в материале “Ъ” «Бомбардир всея футбола».