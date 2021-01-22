Нашла игла на камень

Россияне оказались одними из самых скептически настроенных жителей планеты в вопросе готовности вакцинироваться от COVID-19. Об этом свидетельствует исследование Ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, предоставленное “Ъ”. В целом в мире говорят о потенциальном согласии привиться более 50% респондентов, в РФ — менее трети. Эксперты считают, что у такой реакции россиян есть ряд причин: недоверие к официальной информации, отсутствие положительных примеров и даже хорошо сработавшая система здравоохранения. При этом директор ВЦИОМа Константин Абрамов уверен, что уже в феврале количество желающих сделать прививку вырастет до 50%.

В январе 2021 года Gallup International (крупнейшая и самая известная ассоциация независимых исследовательских агентств, объединяющая 55 компаний и проводящая опросы в почти 100 странах мира) изучила уровень поддержки вакцинации населением 47 стран мира: России, США, Японии, Мексики, Испании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Индии, Таиланда, Кении, Палестины, Киргизии, Великобритании, Украины и других. В общей сложности было опрошено 42 598 человек старше 18 лет, из них 1,5 тыс. в России. В холдинге «Ромир» (эксклюзивный представитель Gallup в СНГ) “Ъ”, что в России «персональный опрос охватывал идентифицированных респондентов, представляющих полноценный срез общества».

Участников исследования спросили: как, по их мнению, поступит большинство населения их страны, если новая вакцина против коронавируса станет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной,— согласится на вакцинацию или нет?

Самыми уверенными оказались респонденты во Вьетнаме (92%), Таиланде (80%), Индии и Южной Корее (по 78%), Аргентине (77%), Индонезии (75%) и Малайзии (68%). Утвердительно на вопрос ответили 46% жителей США, 52% — Украины и 62% — Турции. В целом о согласии заявили 53% населения планеты. При этом в России — только 30%. Пессимистичнее наших сограждан оказались только Северная Македония (28%), Босния и Герцеговина (27%), Болгария (27%).

«Принимая во внимание вашу готовность к вакцинации в целом, можете ли вы сказать, что глобальная пандемия коронавируса (COVID-19) повысила вероятность того, что вы пройдете вакцинацию, понизила ее или не произошло никаких изменений?» — так звучал второй вопрос. О том, что пандемия повысила готовность вакцинироваться, сообщил 41% россиян (50% в мире), при этом 21% наших соотечественников считают, что, напротив, понизила (в мире — 18%). У 26% жителей РФ мнение на этот счет не изменилось (в мире — 28%).

Респондентов в разных странах спросили также, повысила ли, по их мнению, глобальная пандемия коронавируса вероятность того, что их сограждане пройдут вакцинацию, понизила ее или оставила без изменений. В итоге 42% россиян считают, что соотечественники скорее вакцинируются (в мире в своих согражданах уверены 55% респондентов), о понижении такой вероятности заявили 23% россиян (20% в мире), у 23% россиян отношение к прививкам не изменится (в мире — у 20%). Отметим, в росте такой вероятности уверены больше всего жителей Вьетнама (84%), Эквадора (70%), Ирака (67%) и Таиланда (76%).

По словам вице-президента Gallup International, президента «Ромира» Андрея Милехина, «далеко не все готовы вакцинироваться, хотя и большинство землян планируют это сделать».

Господин Милехин отмечает наибольшую активность в этом вопросе среди жителей азиатских стран, «откуда вирус и начал распространяться»: «А наши соотечественники в относительно большей степени проявляют осторожность». Андрей Милехин не стал комментировать возможные причины такой тенденции.

Сравнительно низкий уровень готовности вакцинироваться в Европе, в частности в России, связан с тем, что у нас «еще не сформирован страх перед инфекциями», полагает член ОП РФ, директор НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева. «Мы очень давно, в границах нескольких поколений, не сталкивались с таким серьезным вирусом, чего не скажешь о жителях азиатских стран,— говорит она.— В Китае и Вьетнаме, где население сосредоточено на небольшом пространстве, люди часто даже просто по улицам ходят в масках». Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Надежда Лебеда добавила, что для стран Юго-Восточной Азии «слушать своих лидеров и идти туда, куда указали» — паттерн поведения. В то же время ситуация в странах Европы примерно равномерная, и «неверно считать, что наши соотечественники как-то по-другому оценивают возможность собственной вакцинации и вакцинации сограждан», уверена госпожа Лебедева. «С другой стороны, в России, во-первых, традиционно не доверяют отечественным препаратам, отдавая предпочтение произведенным на Западе,— уточнила она.— Во-вторых, наши сограждане привыкли не доверять активной агитации. К тому же в рамках кампании в поддержку вакцинирования не продемонстрировано, что привились первые лица государства, руководители медицины и другие эталоны для подражания». На проблему отсутствия положительных примеров обратил внимание и основатель центра социального прогнозирования «Платформа» Алексей Фирсов: «Пресс-секретарь президента ранее объяснил, что Владимир Путин не вакцинировался, потому что не позволяет возраст, но люди видят, что Трамп, Байден вакцинировались, а они старше».

«В прессе регулярно появляются материалы, которые говорят о том, что вакцина не прошла достаточную проверку, и это подогревает недоверие и тревогу по поводу возможных побочных эффектов»,— указывает возможную причину замдиректора Психологического института РАО Наталья Кисельникова.

Отметим, вчера глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пообещал, что результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» (отсутствие именно этой информации и вызывало критику) будут опубликованы в «одном из уважаемых медицинских журналов» уже на следующей неделе. «Большое количество людей, которые пытаются обрисовать "Cпутник V" негативно, на самом деле уже сейчас не могут найти аргументы,— заявил господин Дмитриев (цитата по "Интерфаксу").— И последний аргумент, поверьте мне, будет, когда появится публикация в журнале».

Несмотря на объявленную еще в ноябре 2020 года будущую кампанию по пропаганде вакцинации, она пока на федеральном уровне достаточно скромна (по крайней мере за пределами Москвы). Из состоявшегося накануне выступления в Совете федерации министра здравоохранения Михаила Мурашко можно предположить, почему это так. «Товарные» объемы вакцины «Спутник V» в регионы пришли только в январе 2021 года, очевидно, риски популяризации вакцинации в России сейчас — это риски локальных перебоев с наличием вакцины в отдельных точках. Они могут дискредитировать всю кампанию. Медучреждения явно ориентируются на то, чтобы практически любой пришедший получил вакцину — для этого желающих не должно быть на начальном этапе слишком много. Согласно презентации министра, по состоянию на 20 января шесть производственных площадок, выпускающих «Спутник V», произвели 6,5 млн доз (очевидно, оба компонента) вакцины. Большая часть этой вакцины уже использована в 2020 году (в основном для вакцинации медперсонала) или экспортирована.

В январе 2021 года в регионы РФ готовы к отправке 2,1 млн доз препарата, в феврале эта цифра увеличится до 5,17 млн доз.

Цифры вакцинации по Москве обнародованы вчера: всего привилось 220 тыс. человек, из них в 2020 году — 50 тыс. В случае если объемы вакцинации в России в феврале действительно будут вдвое выше январских, пик «рекламной кампании» вакцинации, видимо, придется в стране на конец февраля—начало марта. Отметим также, что сравнимые с «коронавирусными» усилия осенью—зимой 2020 года власти в РФ предпринимали в рекламе вакцинации от гриппа: на эту вакцинацию выделены огромные средства (почти 15 млрд руб.), поскольку «наложение» эпидемий COVID-19 и гриппа грозило системе здравоохранения огромными проблемами. Для РФ важными будут мартовско-апрельские показатели доверия или недоверия к вакцинации от коронавируса — только они покажут, в какой степени государство, способное произвести достаточное количество собственной вакцины, в состоянии убедить граждан ее использовать.

Исследование ВЦИОМа, проведенное в декабре, показало: прививку планировали сделать 38% жителей России. Гендиректор ВЦИОМа Константин Абрамов полагает, что для страны это «хороший» показатель, так как доля россиян, которые делают ежегодную прививку от гриппа, «тоже не очень высокая». Комментируя данные исследования Gallup International, господин Абрамов отметил, что помимо азиатских стран высокий процент готовых вакцинироваться, например, в США и Великобритании — странах, где система здравоохранения «до сих пор не справилась со второй волной пандемии». «В данном случае это реакция граждан на неэффективность системы здравоохранения и на реальность, которую они видят вокруг,— считает он.— Наши граждане в принципе понимают, что система здравоохранения более-менее справляется, и это в том числе является тем фактором, из-за которого они откладывают решение вакцинироваться». Господин Абрамов сообщил “Ъ”, что в начале февраля будут опубликованы данные нового исследования. Он полагает, что доля готовых привиться россиян вырастет до 50%. Среди позитивных факторов господин Абрамов выделяет высокое доверие россиян к «ближнему кругу общения»: «Чем больше людей в окружении сделают прививку и получат положительный опыт, тем выше у наших граждан будет доверие и желание вакцинироваться».

Наталья Костарнова, Мария Литвинова, Дмитрий Бутрин