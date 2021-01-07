07 января, четверг
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Фото: Leah Millis / Reuters

Что происходит в Вашингтоне. Главное

  • 6 января Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов в США.
  • В Вашингтоне на «Марше за спасение Америки», многотысячной акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа, господин Трамп заявил, что не признает своего поражения.
  • Сторонники Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия. Заседания Сената и Палаты представителей США были прерваны.
  • Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания Конгресса.
  • Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия. В результате столкновений пострадали несколько человек (среди них и полицейские, и протестующие). По данным СМИ, одна женщина получила огнестрельное ранение и умерла в больнице. Всего в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.
  • На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск).
  • В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии.
  • По информации CNN, одно взрывное устройство было найдено в здании Национального комитета Республиканской партии, а одно — в комплексе зданий Капитолия. По данным источника телеканала, обе бомбы были взорваны сотрудниками спецслужб.
  • В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Зал сената очистили от протестующих. Полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия. После штурма Капитолия задержаны 20 человек.
  • Дональд Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно. «Я понимаю вашу боль. У нас украли выборы. Но сейчас вы должны идти домой. У нас должен быть мир»,— заявил господин Трамп в Twitter.
  • Избранный президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации, где также призвал прекратить демонстрации и «дать дорогу демократии». Он назвал происходящее «беспрецедентным нападением на демократию».
  • В 4:00 мск Сенат и Палата представителей США возобновили дебаты по результатам президентских выборов. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены будут заседать столько, сколько потребуется для сертификации итогов выборов в пользу Джо Байдена и Камалы Харрис.
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