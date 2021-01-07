Что происходит в Вашингтоне. Главное

6 января Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов в США.
В Вашингтоне на «Марше за спасение Америки», многотысячной акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа, господин Трамп заявил, что не признает своего поражения.
Сторонники Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия. Заседания Сената и Палаты представителей США были прерваны.
Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания Конгресса.
Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия. В результате столкновений пострадали несколько человек (среди них и полицейские, и протестующие). По данным СМИ, одна женщина получила огнестрельное ранение и умерла в больнице. Всего в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.
На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск).
В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии.
По информации CNN, одно взрывное устройство было найдено в здании Национального комитета Республиканской партии, а одно — в комплексе зданий Капитолия. По данным источника телеканала, обе бомбы были взорваны сотрудниками спецслужб.
В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Зал сената очистили от протестующих. Полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия. После штурма Капитолия задержаны 20 человек.
Дональд Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно. «Я понимаю вашу боль. У нас украли выборы. Но сейчас вы должны идти домой. У нас должен быть мир»,— заявил господин Трамп в Twitter.
Избранный президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации, где также призвал прекратить демонстрации и «дать дорогу демократии». Он назвал происходящее «беспрецедентным нападением на демократию».
В 4:00 мск Сенат и Палата представителей США возобновили дебаты по результатам президентских выборов. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены будут заседать столько, сколько потребуется для сертификации итогов выборов в пользу Джо Байдена и Камалы Харрис.