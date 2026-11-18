В этом году обсуждается проведение мероприятия в более ранние сроки, чем прежде, что связано с графиком главы государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил газете, что мероприятие пройдет в декабре, но точную дату уточнять не стал.