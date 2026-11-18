«Ведомости»: прямая линия Владимира Путина состоится 10 декабря
Прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным», может состояться 10 декабря. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, эта дата сейчас рассматривается как основная. Один из источников добавил, что четверг считается «самым удачным днем» для подобного формата.
В этом году обсуждается проведение мероприятия в более ранние сроки, чем прежде, что связано с графиком главы государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил газете, что мероприятие пройдет в декабре, но точную дату уточнять не стал.
В прошлом году «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 19 декабря в Гостином дворе в Москве. Эфир продлился 4 часа 28 минут. За это время президент ответил на 103 вопроса. Всего граждане направили 3,2 млн обращений.