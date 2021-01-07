В Вашингтоне режим ЧС продлен до инаугурации

Режим чрезвычайного положения в Вашингтоне продлен еще на 15 день, сообщила мэр американской столицы Мюриэл Боузер. Режим ЧС был введен несколько часов назад после того, как сторонники президента Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США.

«Сегодняшние события и обоснованные опасения продолжающейся ЧС представляют угрозу общественной безопасности и благополучию жителей округа. В соответствии с этим данным распоряжением режим ЧС продлевается на 15 дней до следующего распоряжения мэра»,— говорится в сообщении.

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Госпожа Боузер также осудила позицию действующего главы Белого дома. «Президент Трамп продолжает разжигать гнев и насилие, заявляя, что президентские выборы были недействительными. Люди недовольны судебными постановлениями и выводами государственных избирательных комиссий, и можно ожидать, что некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации»,— добавила мэр.

Режим ЧС будет действовать до 15:00 (23:00 мск) 21 января. Инаугурация избранного президента Джо Байдена состоится 20 января.

Также в городе введен комендантский час. После его объявления за прошедшую ночь полиция задержала 52 человека.

Ранее из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США. В Конгрессе в этот день должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден. На текущий момент Капитолий очищен от демонстрантов, дебаты возобновились. В ходе беспорядков в городе погибли четыре человека.