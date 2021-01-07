Нью-Йорк направит в Вашингтон тысячу бойцов Нацгвардии

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо направил в Вашингтон тысячу солдатов местной Национальной гвардии. Бойцы, по словам господина Куомо, необходимы для «мирной передачи власти».

Что происходит в Вашингтоне. Главное Читать далее

«По запросу Национальной гвардии США я отправляю 1000 членов Национальной гвардии Нью-Йорка в округ Колумбия на срок до 2 недель. Мирная передача власти является краеугольным камнем нашей демократии, и Нью-Йорк готов помочь обеспечить безопасное исполнение воли американского народа»,— написал господин Куомо в Twitter.

Ранее Пентагон санкционировал мобилизацию всей Национальной гвардии округа Колумбия, которая насчитывает примерно 1800 военнослужащих. Дополнительно будет переброшено 200 солдатов из Вирджинии.

Напомним, сторонники действующего президента США Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне. На фоне протестов сенаторы прервали заседание. Конгрессменов эвакуировали на военную базу. На текущий момент Капитолий очищен от демонстрантов, дебаты возобновились.