Дженсен Хуанг объявил о своем уходе со всех руководящих постов в Nvidia 12 ноября. До этого в СМИ появилась информация о его внебрачной связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Ее подозревают в передаче информации властям Китая. Сейчас главой компании временно назначена финансовый директор Колетт Кресс.