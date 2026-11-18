Совет директоров Nvidia отказался возвращать Хуанга на пост гендиректора
Совет директоров Nvidia не намерен возвращать Дженсена Хуанга на пост генерального директора. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Харви Джонс. Он также отказался отвечать на вопросы об обстоятельствах ухода господина Хуанга и о ходе продолжающегося внутреннего расследования.
Дженсен Хуанг объявил о своем уходе со всех руководящих постов в Nvidia 12 ноября. До этого в СМИ появилась информация о его внебрачной связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Ее подозревают в передаче информации властям Китая. Сейчас главой компании временно назначена финансовый директор Колетт Кресс.
«От имени наших акционеров совет директоров активно занимается решением первоочередных задач, стоящих перед компанией, а также работает над усилением контроля в будущем. У нас невероятно талантливая управленческая команда, и мы полностью доверяем Колетт — ее лидерским качествам, порядочности и способности эффективно выполнять обязанности временного генерального директора»,— сказал господин Джонс (цитата по NBC News).
Накануне онлайн-петиция с призывом вернуть господина Хуанга на пост гендиректора собрала более 170 тыс. подписей. Кампанию «Верните Дженсена» в том числе поддержали миллиардер Илон Маск, гендиректор Epic Games Тим Суини, бывший гендиректор Uber Тревис Каланик. Сам Дженсен Хуанг заявил, что готов вновь возглавить компанию.