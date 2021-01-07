Двое сотрудников Белого дома и глава аппарата первой леди подали в отставку

На фоне событий в Вашингтоне руководитель аппарата первой леди США и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подала в отставку, сообщил телеканал MSNBC. Также прошение об увольнении подали заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рикки Ниcета.

«Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что увидела сегодня… Я немедленно уйду с должности. Нашему народу нужна мирная передача власти»,— прокомментирована телеканалу свое решение госпожа Мэттьюс.

По информации источников MSNBC и CNN, также покинуть свои посты могут советник по национальной безопасности Роберт О`Брайен, заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттинджер и министр транспорта Элейн Чао. Подтверждения этой информации пока нет.

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Накануне вечером, 6 января, сторонники действующего главы Белого дома Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. В результате протестов погибли 4 человека, более 50 были задержаны. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.