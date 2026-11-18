КМЗ поставит детали для дизель-генераторов ЗАЭС
Кингисеппский машзавод поставит детали для дизель-генераторов ЗАЭС на 1,42 млрд
Холдинг «Кингисеппский машзавод» (КМЗ) заключил контракт на поставку запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для дизель-генераторных установок Запорожской АЭС на 1,42 млрд руб. Об этом сообщил исполнительный директор холдинга Михаил Даниленко.
«Все будем отгружать по просьбе дирекции станции до Нового года, чтобы станция приступила к срочному ремонту дизелей»,— сказал господин Даниленко в разговоре с «РИА Новости». Срок исполнения контракта намечен на 2027 год, добавил он.
Резервные дизель-генераторы обеспечивают энергоблоки электричеством при прекращении внешнего электроснабжения на станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В 2022 году станция перешла под контроль России. Генерация на энергоблоках станции была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки переведены в режим холодного останова.