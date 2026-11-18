Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В 2022 году станция перешла под контроль России. Генерация на энергоблоках станции была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки переведены в режим холодного останова.