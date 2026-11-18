Признаков того, что сбой вызван кибератакой, не выявлено. По информации источников CNN, неполадки в NSA Net не затронули обмен данными в рамках разведывательного альянса Five Eyes, а также не повлияли на возможность передавать срочные разведданные президенту Дональду Трампу, который сейчас находится в поездке по Азии перед визитом в Китай.