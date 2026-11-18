Секретная сеть Агентства национальной безопасности США перестала работать
CNN: секретная внутренняя сеть Агентства нацбезопасности США перестала работать
Секретная сеть для внутренней связи Агентства национальной безопасности США (АНБ) NSA Net перестала работать. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Сеть позволяет сотрудникам ведомства обмениваться секретной информацией.
По данным телеканала, сбою присвоили второй по значимости уровень — «желтый код». По состоянию на вторник восстановление систем продолжалось. В самом АНБ подчеркнули, что критически важные для выполнения задач возможности остаются работоспособными.
Глава Национальной разведки США Джей Клейтон в эфире Fox Business пояснил, что причиной инцидента стала установка программного патча для устранения уязвимостей в языке программирования PHP 9059042, из-за чего часть систем не перезапустилась должным образом.
Признаков того, что сбой вызван кибератакой, не выявлено. По информации источников CNN, неполадки в NSA Net не затронули обмен данными в рамках разведывательного альянса Five Eyes, а также не повлияли на возможность передавать срочные разведданные президенту Дональду Трампу, который сейчас находится в поездке по Азии перед визитом в Китай.