В ходе протестов в Вашингтоне погибли четверо

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, сообщает AP со ссылкой на начальника полиции Вашингтона Роберта Конти. Одна из умерших — застреленная полицией Капитолия женщина, о которой сообщалось ранее. Помимо нее еще три человека скончались в медицинских учреждениях, добавил господин Конти.

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Ряд американских СМИ заявили, что установили личность застреленной женщины. Fox News и Kusi News пишут, что она была идентифицирована как Эшли Бэббит. Женщина была ветераном ВВС США с 14-летним стажем и убежденной сторонницей президента Дональда Трампа.

Ранее из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США. В Конгрессе в этот день должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден. Господин Трамп результаты выборов не признает и заявляет о фальсификациях. На текущий момент Капитолий очищен от демонстрантов, дебаты возобновились.