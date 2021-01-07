Раненая в здании Капитолия женщина умерла

Раненная на протестах по итогам президентских выборов в США скончалась, сообщил NBC News со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах. По информации источника телеканала PBS, ей выстрелили в грудь.

Что происходит в Вашингтоне. Главное Читать далее

Имя женщины не сообщается. Кроме нее в больницу с ранениями были доставлены еще несколько человек, в том числе полицейский.

В ходе операции в здании Капитолия в Вашингтоне правоохранители обезвредили взрывное устройство. Конгрессменов эвакуируют на военную базу. Они намерены продолжить подсчет голосов коллегии выборщиков. Сейчас Капитолий очищен от протестующих.