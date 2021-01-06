07 января, четверг
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Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно

Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно. Ранее сторонники господина Трампа, требующие пересмотра результатов президентских выборов, прорвались в Капитолий.

«Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!» — написал он в Twitter.

Выступая в среду перед своими сторонниками на многотысячном митинге, Дональд Трамп сам призывал их идти к зданию Конгресса. Толпа прорвала оцепление и проникла внутрь. Работа обеих палат парламента, который должен был утвердить итоги президентских выборов, приостановлена.


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