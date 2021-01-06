06 января, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

4

Фото: Getty Images

Сторонники Трампа ворвались в Капитолий и окружили зал сената

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне и окружили зал сената, сообщил сенатор Джеймс Лэнкфорд. На фоне протестов сенаторы прервали заседание.

«Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал сената. Они попросили нас оставаться внутри»,— написал господин Лэнкфорд в в Twitter.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщало, что протестующие прорвали оцепление и вошли в одно из зданий комплекса Конгресса. Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия. В результате столкновений пострадали несколько человек.

Сегодня Сенат и представители Конгресса США должны утвердить результаты выборов в США. Ранее группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент Майк Пенс объявил о прекращении заседания. Палаты Конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя