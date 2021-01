Сторонники Трампа ворвались в Капитолий и окружили зал сената

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне и окружили зал сената, сообщил сенатор Джеймс Лэнкфорд. На фоне протестов сенаторы прервали заседание.

«Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал сената. Они попросили нас оставаться внутри»,— написал господин Лэнкфорд в в Twitter.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщало, что протестующие прорвали оцепление и вошли в одно из зданий комплекса Конгресса. Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия. В результате столкновений пострадали несколько человек.

Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9