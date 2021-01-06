Трамп заявил, что не признает поражения на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение на выборах, которые прошли в стране в ноябре, сообщает Reuters.

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки», многотысячной манифестации его сторонников.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Действующий глава государства Дональд Трамп не признал итогов выборов и продолжает настаивать на пересчете голосов. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января. Сенат и Палата представителей Конгресса США должны 6 января утвердить итоги выборов.

О борьбе президента на выборах и после них — в материале “Ъ” «Подбитый сорок пятый».