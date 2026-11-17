Песков: часть встречи Путина, Трампа и Си может быть открыта для прессы
Часть встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС 19 ноября может быть открытой. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, что да, пока это предусматривается… Но, разумеется, мы здесь все находимся в гостях у наших китайских друзей, и они являются организаторами этой встречи»,— сказал господин Песков в разговоре с информационной службой «Вести».
Саммит АТЭС в этом году проходит в Шэнчжене 18-19 ноября. Встреча глав России, США и Китая станет первой в истории трехсторонней встречей лидеров этих стран. Политики обсудят ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию.