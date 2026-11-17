Цифровая трансформация будет проводиться в несколько этапов, следует из документа. На первом этапе (последний квартал 2026 года — 2027 год) должна быть создана рабочая группа по формированию функциональных требований к новой системе, разработана модель цифрового дела, проведен анализ действующего регулирования и сформирован пакет необходимых законодательных инициатив. На втором этапе (2028 год) будет создана базовая конфигурация ГИС ЦП, к которой начнут подключать суды. Наконец, в течение 2029 года будет идти масштабирование новой системы и перевод в нее судебных дел, включая исторические данные и архивные материалы. Установленные концепцией целевые показатели предусматривают, что к 2030 году доля судебных дел, сформированных в ГИС ЦП в соответствии с установленными требованиями, должна составлять не менее 80% от их общего количества, а доля процессуальных обращений, поступивших в суды в электронной форме,— не менее 85%. До 80% всех судебных извещений также должны быть электронными.