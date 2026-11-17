Пока суд да цифра
Цифровая трансформация судебной системы должна пройти в сжатые сроки
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов утвердил концепцию цифровой трансформации судебной системы РФ до 2030 года. Она предусматривает построение единой отраслевой цифровой платформы — государственной информационной системы «Цифровое правосудие» (ГИС ЦП), которая постепенно заменит существующие ГАС «Правосудие» и картотеку арбитражных дел «Арбитр», обеспечив промышленную эксплуатацию ИИ-сервисов и электронное взаимодействие между участниками судопроизводства. Предполагается, что в базовой конфигурации ГИС ЦП заработает уже в 2028 году.
В качестве одного из ключевых принципов цифровой трансформации в концепции заявлен приоритет электронного взаимодействия между участниками судопроизводства: электронные документы наделяются юридической силой, равной бумажным аналогам, и используются в приоритетном порядке. Вводится понятие «цифровое судебное дело» и единый учет как электронных объектов, так и сведений о бумажных документах, физических оригиналах и вещественных доказательствах. Предполагается также автоматизированное формирование статистической отчетности, в том числе с использованием технологий ИИ. Безопасность эксплуатации системы должно обеспечить построение не менее двух отдельных центров обработки данных.
Цифровая трансформация будет проводиться в несколько этапов, следует из документа. На первом этапе (последний квартал 2026 года — 2027 год) должна быть создана рабочая группа по формированию функциональных требований к новой системе, разработана модель цифрового дела, проведен анализ действующего регулирования и сформирован пакет необходимых законодательных инициатив. На втором этапе (2028 год) будет создана базовая конфигурация ГИС ЦП, к которой начнут подключать суды. Наконец, в течение 2029 года будет идти масштабирование новой системы и перевод в нее судебных дел, включая исторические данные и архивные материалы. Установленные концепцией целевые показатели предусматривают, что к 2030 году доля судебных дел, сформированных в ГИС ЦП в соответствии с установленными требованиями, должна составлять не менее 80% от их общего количества, а доля процессуальных обращений, поступивших в суды в электронной форме,— не менее 85%. До 80% всех судебных извещений также должны быть электронными.
Авторы концепции оценили риски, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта. В качестве самых вероятных они рассматривают срыв сроков ввода системы, что связано с ее масштабом, а также сохранение «цифрового неравенства» регионов — например, далеко не все могут похвастаться хорошей связью. Менее вероятное, но все-таки серьезное влияние могут оказать нехватка финансирования, отсутствие необходимых навыков у части граждан, а также сопротивление изменениям со стороны судей и сотрудников аппаратов судов. Минимизировать риски предполагается посредством поэтапного внедрения новых систем при параллельном сохранении действующих, локального автономного режима работы судов, вовлечения судей в проектирование сценариев использования цифровых судебных сервисов и запрета принудительного перехода на цифровой интерфейс.
Оговаривается и сохранение традиционного бумажного канала приема документов: недопущение «цифровой дискриминации» — один из ключевых принципов трансформации, подчеркивается в концепции. «Переход к электронной форме взаимодействия не лишает лиц, не обладающих цифровой грамотностью или не имеющих технической возможности взаимодействовать с судом в электронной форме, права на участие в процессе в любой доступной форме, в том числе путем личного обращения и направления письменных обращений»,— говорится в документе.
Действующие судебные информационные системы неоднократно критиковали за «цифровую отсталость». Так, в прошлом году Счетная палата опубликовала доклад, в котором утверждала, что ГАС «Правосудие» морально устарела, «последовательно регрессирует» и реанимации уже не подлежит (см. “Ъ” от 19 мая 2025 года). Игорь Краснов, который возглавил Верховный суд в сентябре 2025 года, практически сразу дал понять, что видит в цифровизации один из ключевых инструментов повышения эффективности работы судов. В сентябре 2026 года он анонсировал создание системы «Цифровое правосудие», которая должна объединить все существующие судебные сервисы, однако подробностей не раскрывал.
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 3