NYT: в штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне обнаружили взрывное устройство

В штаб-квартире Республиканской партии США в Вашингтоне было обнаружено взрывное устройств, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Кроме того, ближайшая штаб-квартира Национального комитета Демократической партии была эвакуирована после обнаружения подозрительной посылки.

Устройство, которое было найдено в штаб-квартире Республиканской партии, было самодельной бомбой, ее уничтожила команда саперов, передает NYT. Содержимое посылки в штаб-квартире демократов пока не определили.

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Ранее сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Они требуют пересмотреть итоги выборов. На фоне протестов сенаторы прервали заседание. Позже протестующие ворвались в зал Сената, а один занял место спикера. Палата представителей США также прервала заседание из-за протестов.