Трамп и Байден призвали протестующих разойтись

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Действующий президент США Дональд Трамп опубликовал обращение в Twitter, где призвал протестующих в Вашингтоне разойтись, отметив, что выборы были «украдены». Избранный президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации, где также призвал прекратить демонстрации и «дать дорогу демократии». Господин Байден потребовал у действующего президента обратиться к своим сторонникам по национальному телевидению.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

«Я призываю эту банду уйти и позволить демократии работать. Это не отражает Америку и это должно закончится сейчас же. <…> Я призываю президента Трампа сейчас выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады»,— сказал господин Байден.

«Я понимаю вашу боль. У нас были выборы, которые у нас украли. И все об этом знают, особеннно другая сторона. Но вы должны уйти домой»,— сказал господин Трамп. Соцсеть Twitter запретила делать ретвиты сообщения из-за «риска насилия».

Напомним, сторонники действующего президента США Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне. На фоне протестов сенаторы прервали заседание. Позже протестующие ворвались в зал сената, а один занял место спикера. Палата представителей США также прервала заседание из-за протестов.