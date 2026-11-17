Bloomberg узнал о предстоящих переговорах США, Европы и Украины в Берлине
Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры с представителями Европы и Украины в Берлине. Дипломаты обсудят гарантии безопасности Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, встреча состоится 19 ноября. На прошедшем в пятницу саммите в Дублине лидеры Евросоюза назначили для участия в переговорах группу советников по национальной безопасности от ЕС. В нее вошли представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. В тот же день в Берлине соберется «коалиция желающих» для обсуждения послевоенных гарантий безопасности Киеву.
Как отмечает Bloomberg, эти консультации являются частью скоординированных дипломатических усилий Вашингтона перед запланированными на четверг встречами президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне.
Следующий раунд переговоров с участием США, России, Украины и Европы может пройти перед саммитом G20 в Соединенных Штатах 14–15 декабря, отмечает агентство.