По данным агентства, встреча состоится 19 ноября. На прошедшем в пятницу саммите в Дублине лидеры Евросоюза назначили для участия в переговорах группу советников по национальной безопасности от ЕС. В нее вошли представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. В тот же день в Берлине соберется «коалиция желающих» для обсуждения послевоенных гарантий безопасности Киеву.