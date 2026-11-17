С видом на перспективу
Структуры Владимира Лисина приобрели офисные площади
УК «Либра Капитал», подконтрольная миллиардеру Владимиру Лисину, заключила сделку с «РВМ Капитал» по покупке 6 тыс. кв. м офисов недалеко от площади Трех вокзалов в центре Москвы. Сумма сделки могла составить 1,5–2,3 млрд руб. Площади могли быть приобретены под собственные нужды компании. Однако, не исключают эксперты, здесь также может разместиться офис другой структуры Владимира Лисина — металлургической НЛМК, которой уже принадлежит часть помещений в здании.
О том, что УК «Либра Капитал», контролируемая структурами бизнесмена Владимира Лисина, приобрела 6 тыс. кв. м в бизнес-центре на Новорязанской улице, 24, недалеко от площади Трех вокзалов в Москве, “Ъ” сообщили два источника на рынке недвижимости. В УК «Либра Капитал» не ответили на запрос “Ъ”. В Ricci, которую собеседники “Ъ” называют консультантом сделки, отказались от комментариев.
Гендиректор инвестиционной группы «РВМ Капитал» (собственник части площадей в бизнес-центре) Феликс Блинов подтвердил “Ъ” факт заключения сделки и сообщил, что «РВМ Капитал» и УК «Либра Капитал» совместно владели и управляли объектом долгое время. По словам господина Блинова, решение продать свою часть офисных площадей в офисе на Новорязанской улице связано с желанием компании владеть активами целиком — здания с разорванной структурой собственности несут риски.
По оценке руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, покупка УК «Либра Капитал» 6 тыс. кв. м офисных площадей могла обойтись компании в 1,5 млрд руб., партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян оценивает сделку в 1,8–2,1 млрд руб., старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов допускает, что стоимость такого объема офисных пространств может достигать 2,3 млрд руб.
УК «Либра Капитал» находится под контролем ООО «Румелко» бизнесмена Владимира Лисина, это юрлицо контролирует 99,99% долей в компании. Основной офис УК «Либра Капитал» находится на Старой Басманной улице в Москве — в пешей доступности от бизнес-центра, где компания приобрела офисные площади. Не исключено, что купленные пространства будут использоваться под собственные нужды организации, считает Екатерина Белова.
Кроме того, в бизнес-центре на Новорязанской улице, 24 уже размещен офис другой подконтрольной господину Лисину структуры — металлургической НЛМК, которая занимает в здании около 12 тыс. кв. м. Источник “Ъ” отмечает, что часть площадей в этом офисном здании уже находится в собственности компании. Общая площадь объекта составляет 33,5 тыс. кв. м. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что у НЛМК есть намерение консолидировать свои подразделения в этом объекте.
При этом приобретенные в бизнес-центре площади сейчас арендует подразделение ОАО РЖД. В пресс-службе компании сообщили “Ъ”, что обращения со стороны представителей собственника по вопросам продления срока действия договора либо его досрочного расторжения не поступали. По словам Сигуш Бабоян, на начальном этапе новый собственник может продолжить сдавать площади в аренду, покрывая за счет этого свои операционные расходы.
Интерес к офисам класса В, к которым относится бизнес-центр на Новорязанской улице, в 2026 году усилился в контексте общего замедления экономической активности, говорит Екатерина Белова. Переезд в такие объекты позволяет оптимизировать расходы на аренду, говорит руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. По подсчетам госпожи Беловой, в январе—ноябре 2026 года в Москве доля сделок с офисами класса В достигла 48%, увеличившись на 10 процентных пунктов (п. п.) год к году. В то же время компании предпочитают арендовать, а не покупать офисную недвижимость. По данным Ricci, доля сделок по аренде в целом в офисном сегменте Москвы в январе—сентябре 2026 года увеличилась год к году на 4 п. п., до 62%.
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 10