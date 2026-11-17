Интерес к офисам класса В, к которым относится бизнес-центр на Новорязанской улице, в 2026 году усилился в контексте общего замедления экономической активности, говорит Екатерина Белова. Переезд в такие объекты позволяет оптимизировать расходы на аренду, говорит руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. По подсчетам госпожи Беловой, в январе—ноябре 2026 года в Москве доля сделок с офисами класса В достигла 48%, увеличившись на 10 процентных пунктов (п. п.) год к году. В то же время компании предпочитают арендовать, а не покупать офисную недвижимость. По данным Ricci, доля сделок по аренде в целом в офисном сегменте Москвы в январе—сентябре 2026 года увеличилась год к году на 4 п. п., до 62%.