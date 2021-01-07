Зал сената в здании Капитолия очищен от протестующих

Зал сената в здании Капитолия в Вашингтоне очищен от протестующих, сообщает корреспондент Politico Хьюго Лоувелл со ссылкой на местную полицию в Twitter. Он добавил, что демонстрантов выводят через Западный и Восточный входы Капитолия. Ранее сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались туда, чтобы прервать заседание сенаторов. Демонстранты требовали пересмотра выборов.

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Как сообщает The New York Times, колонна сотрудников спецназа ФБР и Министерства внутренней безопасности в спецодежде вошла в здание Сената Дирксен (второе здание сенаторов, находится недалеко от Капитолия). Кроме того, офицеры полиции Вашингтона направились к Капитолию. Телеканал NBC в эфире показал, что полиция оттеснила протестующих со ступеней здания. Также к зданию Конгресса прибыла спецтехника.

Кроме того, несколько представителей министерства обороны сообщили Fox News, что Пентагон санкционировал мобилизацию всей Национальной гвардии округа Колумбия, которая насчитывает примерно 1800 военнослужащих. Дополнительно будет переброшено 200 солдатов из Вирджинии, о них сообщалось ранее.

Как сообщалось ранее, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск) на фоне протестов. Как отметил глава полиции Вашингтона Роберт Конти, нарушителей будут задерживать.

Напомним, на фоне протестов в здании Капитолия сенаторы прервали заседание. Палата представителей США также прервала заседание из-за протестов. Господин Трамп и избранный президент Джо Байден призвали протестующих разойтись.