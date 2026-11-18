Уже первая Grand Theft Auto задала серии интерес к городам как к культурным декорациям: действие происходило в трех вымышленных американских городах, собранных из Нью-Йорка, Майами и Сан-Франциско. Отдельное дополнение Grand Theft Auto: London 1969 перенесло формулу в Лондон конца 1960-х, а GTA 2 придумала уже собственный футуристический мегаполис, где вместо конкретной Америки появилась почти абстрактная криминальная урбанистика. GTA III вернулась к Нью-Йорку и превратила Либерти-Сити в грязный, дождливый криминальный город. Vice City, вдохновленная Майами 1980-х и эстетикой фильмов Брайана де Пальмы, добавила неон, яхты, пальмы и гавайские рубашки. San Andreas перенесла серию в вымышленный штат, собрав в нем прообразы Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Лас-Вегаса и сразу несколько образов Калифорнии 1990-х: хип-хоп, уличные банды, голливудскую индустрию и палящее солнце, от которого жарко через экран. GTA IV снова вернулась в Либерти-Сити, но теперь это был более холодный и реалистичный Нью-Йорк с русскими эмигрантами на Брайтон-Бич, постсоветской эстетикой и песнями «Ранеток» на волне Vladivostok FM. GTA V же перенесла действие в Лос-Сантос, сатирическую версию Лос-Анджелеса, где рядом существуют реалити-шоу, социальные сети, селебрити, культ денег и экономика внимания.